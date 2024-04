Velesajam zamijenio Paromlin: Na parkiralištu se uvijek nađe mjesto, no mogli su ga malo i srediti

Parkirano je na njoj znatno više automobila nego prije, ali šljunčana parcela koja se proteže s istočne strane Zagrebačkog velesajma brojne vozače nije oduševila. Lokacija je to, podsjetimo, koju je Grad ponudio kao alternativu za parkiralište Paromlin, na kojoj je nedavno počela realizacija najvećeg projekta aktualne zagrebačke uprave, 85 milijuna eura vrijedna gradnja knjižnice i kulturno-društvenog centra. S obzirom na to da je više od dva kilometra udaljena od Paromlina, odlučeno je da će ondje parkiranje biti besplatno, i to od 8. travnja. No nekima je ta informacija prošla ispod radara, a među njima je i Ana iz Dubrave, koja svog limenog ljubimca kod Velesajma parkira posljednjih mjesec dana.

Čeka se punkt u Gredelju

– Radim u blizini pa mi je ovo najbolja opcija. Uvijek ima mjesta, a za 70 centi auto mi ovdje može stajati do 16 sati. Rijetko sam se parkirala kod Paromlina pa nisam znala da je ondje zatvoreno i da je ovo alternativa, a kamoli da je besplatno – kaže Ana. Dodaje i kako svakodnevno uredno plaća parkiranje putem SMS poruke, nakon čega joj stiže i obavijest da je uspješno podmireno.

Zašto se u takvim slučajevima naplaćuje usluga koja je najavljena kao besplatna, upitali smo Grad i Holding, u čijem sastavu djeluje i Zagrebparking, iz kojeg su nam odgovorili kako su na šljunčanom parkiralištu prethodno maknute sve obavijesti koje su upućivale na naplatu parkiranja te kako su na svim kolnim prilazima postavljene obavijesti da je besplatno.

– Također, obavijest o besplatnom korištenju parkirališta istaknuta je na web-stranicama Zagrebparkinga i Grada te društvenim mrežama Holdinga. Što se tiče kupnje parkirališne karte SMS-om, korisnici kupuju karte za pojedinu zonu parkiranja, a ne pojedinačnu parkirališnu lokaciju. S obzirom na to da sustav nema uvid u točnu lokaciju na kojoj korisnici parkiraju niti je on tako zamišljen, sustav je korisnika ispravno obavijestio da je parkirališna karta kupljena – dodaju.

19.04.2024., Zagreb - Parkiraliste koje je Grad ponudio u zamjenu za Paromlin. Photo: Matija Habljak/PIXSELL Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Brojne vozače nije oduševila ni činjenica da moraju ostavljati aute više od dva kilometra dalje od centra pa neki koje smo zatekli u obilasku parkirališta nisu bili raspoloženi za razgovor, već su samo kazali kako su u velikoj žurbi jer moraju juriti na autobus. Neke smo pak zatekli kako iz prtljažnika izvlače bicikle pa od Velesajma do posla u centru četiri kotača zamijene prijevozom na dva.

– Ogromno je parkiralište i znam da ću na njemu uvijek naći mjesto, ali nisam baš oduševljen time da nakon što ovdje ostavim auto, moram trčati na bus. Zato se nadam da ovo nije trajno rješenje – kaže Marko, koji je donedavno gotovo svakodnevno kružio po Paromlinu i tražio parkirališno mjesto. A lokacija pokraj Velesajma, kako je ranije najavio gradonačelnik Tomislav Tomašević, i nije trajno rješenje, već će poslužiti dok se ne izgradi parkiralište s gotovo 400 mjesta na prostoru kompleksa Gredelj, odnosno u neposrednoj blizini Paromlina, što bi se trebalo realizirati do kraja godine.

19.04.2024., Zagreb - Parkiraliste koje je Grad ponudio u zamjenu za Paromlin. Photo: Matija Habljak/PIXSELL Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Jedan od nedostataka koje vozači ističu jest i neuređenost šljunčanog parkirališta kod Velesajma, koje se u kišnim razdobljima pretvara u blato, a kada zapuše vjetar, na sve strane leti prašina. Zbog toga u posljednje vrijeme, ističu vozači, profitiraju i autopraonice, čiji su sve češći gosti, a strahuju i od kamenja koje pod pritiskom guma leti i predstavlja opasnost za stakla.

Nepovoljni vremenski uvjeti problem stvaraju i Anti Vidoviću, djelatniku Zagrebparkinga koji svakodnevno kruži oko automobila, a njegova prisutnost na lokaciji na kojoj se parkiranje ne naplaćuje često zbunjuje vozače.

– Gotovo se svi zaustave kad me vide i pitaju je li parkiranje besplatno jer su zbunjeni i boje se da ću im napisati kaznu. No raspodijelili su nas ovamo jer Grad i Holding vode svojevrsnu evidenciju kako bi se vidjelo koliko se prosječno automobila ovdje parkira – ističe Vidović.

Hoće li se asfaltirati i iscrtati?

Evidencija je zasad, dodaje, pokazala kako je parkiralište popunjenije no prije, ali smatra kako bi se broj uvelike povećao da je parcela uređenija.

– Ljudima smeta prašina, a probleme stvara i to što mjesta nisu iscrtana pa se parkiraju kako žele. Često se dogodi i da netko nekoga zagradi, ali zato mogu biti sigurni da će ovdje mjesto uvijek naći. Velika je to površina, ali mislim da su to najprije trebali asfaltirati i iscrtati – kaže Vidović.

Planira li se što učiniti kad je riječ o uređenju šljunčane parcele s istočne strane Velesajma, također smo upitali Grad i Holding, no odgovor nismo dobili.

