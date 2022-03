Večeras se trči najsjajnija zagrebačka utrka Glow run: Dress code je šareno, neonsko i veselo

Glow run Zagreb održava se večeras u 22 sata u sklopu Festivala svjetla. Najsjajnija je to zagrebačka noćna utrka središtem grada, a sudjelovat će i gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Start i cilj ove pet kilometara duge utrke je na Trgu Marka Marulića (ispred Državnog arhiva). Dress code je šareno, neonsko i veselo, a organizatori su Urban Entertainment i Run Croatia.

- Osim prigodne vesele neonske majice, u start paketu čekaju natjecatelje i glow in the dark narukvice i ogrlice, kao i specijalne neonske boje za kožu. Za njih i njihovu ekipu pripremili smo i mali umjetnički projekt, ali neka to ostane iznenađenje - poručuju organizatori.