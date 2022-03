Kako je Tomašević omogućio Bandiću spomenik na grobu: 'Bit će nepretenciozan, takav je bio i Milan'

Skromni drveni križ nad grobom Milana Bandića uskoro bi mogao postati prošlost. U službenom je glasniku Grada Zagreba objavljena odluka gradonačelnika Tomislava Tomaševića kojom je krajem veljače ustupio korištenje grobnog mjesta Bandićevoj udovici Vesni. Uoči prve godišnjice smrti supruga, podsjetimo, Vesna Bandić novoj je gradskoj upravi napisala pismo u kojemu je, između ostalog, apelirala da se obitelji dopusti da mu uredi grob.



"Boli me što Milanu još nismo uspjeli napraviti spomenik jer da je on živ, to bi riješio u roku odmah. Ovako me muči osjećaj krivnje, odnosno nemir, da sam ili da smo ga iznevjerili, no nije tako. Nadam se i vjerujem da će naš novi gradonačelnik dati suglasnost za gradnju. Želja mi je da iduće godine svome suprugu palim svijeću na spomeniku kakav zaslužuje", napisala je udovica kojoj će se želja, izgleda, ispuniti.