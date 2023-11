Korlaet najavio širenje pješačkih zona: 'Od danas je raspisan natječaj za trajno uređenje Stare Vlaške'

U sklopu svečanog obilježavanja 144. obljetnice Klinike za psihijatriju Vrapče, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević sa suradnicima će obići obnovljenu zgradu Odjela psihogerijatrije, čija je dogradnja te rekonstrukcija, podsjetimo, započela u veljači ove godine.

Projekt je vodio Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, a budući da je zgrada, kao i cjelokupni kompleks Klinike u Vrapču upisana na listu zaštićenih kulturnih dobara, bio je potreban i konzervatorski nadzor kojeg je pak provodio Gradski ured za zaštitu spomenika kulture i prirode.

Renovirani Odjel psihogerijatrije, kako je najavljeno pri početku radova u veljači, nudit će vrhunske uvjete liječenja za bolesnike starije životne dobi te će biti ponajbolji odjel tog tipa u ovom dijelu Europe. Nakon obilaska Tomašević će sa suradnicima održao je i redovnu tjednu tiskovnu konferenciju.

– Jako smo ponosni što danas možemo proslaviti 144 godine djelovanja ove bolnice i možemo reći da je ona u tom periodu uvijek bila u službi svojih pacijenata i uvijek osluškivala znakove vremena. Danas smo ovdje i kako bi otvorili obnovljenu zgradu Odjela za psihogerijatriju što je izuzetno velik događaj kako za nas, tako i za naše pacijente, ali rekla bih i za cjelokupno hrvatsko zdravstvo – započela je ravnateljica Klinike za psihijatriju Vrapče, Petrana Brečić.

Zgrada se proteže na 3000 četvornih metara, dodala je, ima četiri sastavne jedinice, skrbit će o 59 bolničkih pacijenata, a usto će imati i 25 stolica dnevne bolnice.

– Danas je završena rekonstrukcija jedne stare zgrade koja je zaštićeni spomenik kulture, a sagrađena je kada i glavna zgrada, odnosno 1879. Njezinom obnovom u našem kompleksu više nema starih derutnih zgrada, a nadamo se kako će uskoro u rekonstrukciju krenuti i naša glavna zgrada te ona Zavoda za ženske psihoze koje također očekuje cjelovita obnova – istaknula je.

– Projektiranje je ovdje počelo još 2016., naredno godine potpisan je ugovor s izvođačima koji su u posao uvedeni početkom 2018. i tek pet i pol godina kasnije, ova zgrada je gotova. Dogodio se splet okolnosti sličan kao i kod kazališta Gavella, od stečaja samog izvođača, potresi, pandemija...Ako ovdje ubrojimo i brojne škole koje je zadesila slična sudbina, rekao bih da smo postali specijalisti za ovakve "izgubljene slučajeve" – istaknuo je Tomašević te čestitao Klinici za psihijatriju njezin 144. rođendan, kao i na svim dosadašnjim postignućima. Dodao je i kako je projekt, kojeg je u potpunosti financirao Grad Zagreb, vrijedan 6,4 milijuna eura.

Širenje pješačkih zona

– Započeo bih s jednom temom o kojoj se duže vrijeme već raspravlja, a kojoj sada konačno možemo komunicirati. Radi se, naime, o širenju, odnosno projektiranju pješačkih zona. Mi smo u dosadašnjem mandatu u pješačke zone pretvorili tri odsječka, a to su Stara Vlaška, mala Martićeva i Masarykova ulica. Njihovo otvaranje bilo je obilježeno nekim privremenim rješenjima, ali kako smo tada najavljivali, a sada na red dolaze i prava, trajna rješenja – najavio je dogradonačelnik Luka Korlaet.

Dodao je i kako je prva na redu Stara Vlaška za koju je danas raspisan natječaj za trajno preuređenje, a projekt će uključivati novo opločenje, urbanu opremu, novu rasvjetu, kao i sadnju novih stabala.

Sljemenska žičara

– Dozvole koje su izdane za vrijeme prethodne gradske vlasti, kako za žičaru, tako i za pristupne ceste te parkiralište donje postaje su pravomoćne i prema njima su izgrađeni svi objekti. Ključno je napomenuti kako je zemljište zbog kojeg se trenutno vodi spor, prema GUP-u je namijenjeno isključivo za infrastrukturu i tako je iskorišteno. To ne može imati nikakve posljedice na funkcioniranje žičare i pristupnih cesta već je sudski postupak vezan eventualno uz cijenu vlasnicima parcele čije je zemljište – istaknuo je Tomašević.

Na pitanje novinara je li stigao nalaz inspekcije za nedavni odron na Jakuševcu, Tomašević je kazao kako jest, no kako ga još uvijek utvrđuju.

– Još uvijek se radi na analizi izvješća pa ne možemo još komunicirati o detaljima. Ključno je to da sanaciju planiramo završiti do kraja godine, u kontaktu smo s nadležnim institucijama kako bi doznali što se zapravo dogodilo i kako bi znali kako da se to više nikada ne ponovi.

Božićnice za umirovljenike

– Planirane su božićnice temeljem Odluke o socijalno skrbi, i to ne samo za umirovljenike, već i za korisnike koji su u sustavu prava osobne invalidnine i naknade za pomoć i njegu, što smo uveli po prvi puta. Iznos je 26,50 eura i bit će isplaćen svim korisnicima zajedno s redovitim isplatama u prosincu – istaknula je Lora Vidović, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.