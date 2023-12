Tomašević: Dosta je nečinjenja, imam hrabrosti i zatvorit ću Jakuševec

Kraj je 2023. godine koja je u Zagrebu obilježena prilično turbulentnim događajima. S jedne strane kaos sa smećem tijekom cijele godine od štrajka Čistoće u siječnju, preko ljetnog problema s košnjom trave, zatim nezapamćenog nevremena u srpnju i naposljetku dva odrona na Jakuševcu.

Tema su ove godine bili i vrtići, roditelji odgojitelji i ulaganje u infrastrukturu, a sredinom prosinca najavljen je i rekordni proračun za 2024., pretposljendnju godinu mandata Tomislava Tomaševića. Više od pola vremena je prošlo, kakvom ocijenjuju godinu na izmaku komentirat će na press konferenciji u Gradskoj skupštini njezin predsjednik Joško Klisović (SDP) i gradonačelnik Tomislav Tomašević (Možemo!).

"Godina financijske konsolidacije"

Konferenciju je čestitkom otvorio Klisović ocijenivši ovo godinom "financijske konsolidacije Zagreba"

– Konačno su postale zdrave, a što potvrđuju kreditni rejtinzi. Kada govorimo o početku razvojne faze ona se lijepo odražava u proračunu Grada jer nikada više nije novca bilo namijenjeno za razvojne projekte. Proračun je razvojan i socijalni sa značajnim ulaganjima u socijalnu i društvenu infrastrukturu – započeo je Klisović i nastavio nabrajajući investicije koje su predviđene proračunom.

Dodao je kako je posebno ponosan na borbu protiv korupcije koja se odražava kroz platformu ZG Zviždač, a odrazit će se i kroz Riznicu.

– Ono što još čekamo je konsolidirani popis gradske imovine koji još čekamo od gradonačelnika. Donesene su neke strateške odluke na koje smo ponosni poput deklaracije o sigurnom gradu za žene na inicijativu SDP-a. Bila je ovo godina hvatanja u koštac s aktualnim gradskim pitanjima, od nemilog nevremena 19.7. koje je napravilo ogromnu štetu, gdje je grad brzo i kvalitetno pomogao – istaknuo je predsjednik Skupštine.

Rekao je da je ovo i godina oduzimanja gradske bolnice zbog čega se pokreće ustavna tužba, naveo je i da je zbog predizbornih interesa oduzet dio prihoda gradu referirajući se na ukidanje prireza. "Mogli su sniziti i PDV, a ne uzimati tuđe" komentirao je Klisović. U kritici vlasti na državnoj razini spomenuo je i izborni zakon prema kojemu je Zagreb, mimo volje građana, podijeljen u tri izborne jedinice.

"Grad nije čist"

– Dojam je da grad nije čist. Očekujemo od gradonačelnika i čistoće da se intenzivira odvoz otpada. Ako je za to potrebno više ljudi i kamiona prvi ću podržati takvu odluku da bi grad bio čišći. Tu očekujemo pomake, gradonačelniče – kritizirao je Klisović.

Sramota je grada da nema infrastrukturu za zbrinjavanje otpada, to je sramota za sve koji su sjedili u skupštini zadnjih 30 godina, uključujući i nas posljednje dvije godine, nastavio je.

– Gradonačelniče očekujemo da ćete uskoro izaći s prijedlogom kako će se gospodariti otpadom u Gradu Zagrebu. Predložio sam da se svi na međustranačkim koalicijama dogovore što nam treba i gdje u Gradu Zagrebu, no svi ti vrli zastupnici nisu htjeli sjesti za stol i dogovoriti se koja su rješenja potrebna. Sjeli su samo zastupnici SDP-a, Možemo i Domovinskog pokreta – dodao je Klisović.

Nakon Klisovića Tomašević se obratio javnosti, čestitao blagdane i preuzeo riječ. Istaknuo je na početku pitanje financija kazavši da je napravljen ogroman iskorak u stabilizaciji financija. "Nije bezveze nekoliko puta rastao kreditni rejting" kazao je dodavši da je neutraliziran dug i ilegalni deficit gotovo u potpunosti.

"Zagreb državi ne duguje niti cent"

– Zahvaljujući tome više nema kašnjenja vrtićima i školama za osnove stvari kao što su hrana i režije. Nema kašnjenja ni građevini koja nije zbog toga niti htjela raditi s Gradom. Ne samo da se ne kasni nego ćemo rok za plaćanje smanjiti sa 60 na 30 dana što je prvi put radimo – rekao je.

Očekuje da će tim potezom potaknuti više tvrtki u javljanju na javne nabave. Završila je i transakcija oko prodaje APIS-a što se pokušavalo i ranije.

– Od danas Zagreb ne duguje državi niti jedan euro. Kada sam preuzeo grad imali smo brojne pozajmice i dugove. Vraćali smo to otpočetka i više ništa nismo dužni državi. Ponosan sam što Zagreb ima najveći proračun u Hrvatskoj, a pritom i najtransparentniji u zemlji. Naš proračun je devet puta veći od splitskog, a na razini transparentnosti je 4 iako zakon traži 2 – pojasnio je Tomašević.

Govorio je zatim o rastu investicija sa 67 na 200 milijuna eura koji će se koristiti za podizanje kvalitete života građana, smatra Tomašević. Dio će se financirati iz EU fondova, dio iz kredita, dio odmah iz proračuna, dodao je i nabrojao 7 kapitalnih investicija. Pohvalio se i s rekordnim povlačenjem sredstvima iz EU fondova.

"Zatvorit ću Jakuševec"

– Najveća i najteža oluja u srpnju bila je i najveći izazov u ovoj godini. U rekordnom smo roku sanirali sve javne institucije te napravili model za pomoć građanima. Što se tiče otpada, dočekali su nas stari kamioni, nedostatak radnika, no zahvaljujući restrukturiranju u Holdingu povećavamo broj operativnih radnika koji su ključni da funkcionira odvoz. U zadnjih godinu dana zaposlili smo 200 radnika u Čistoći i Zrinjevcu, a sa Zagrebačkim cestama riječ je o broju od 400 radnika – kazao je Tomašević.

Naveo je da unatoč inflaciji usluge nisu poskupjele, a podignute su plaće. Najavio je nove kamione za Čistoću. Rekao je da je 50 podzemnih spremnika u centru grada, a očekuje da se ostalih 100 spremnika postave nagodinu. Usporedio je Zagreb i Ljubljanu kazavši da je Slovencima trebalo 10 godina za to.

– Što se tiče studije za otpad, ona će uskoro ići na skupštinu i očekujem da se podrži. Dosta je bilo straha i neodgovornosti zbog čega 20 godina nije učinjeno ništa – komentirao je i optužio oporbu za skupljanje jeftinih političkih poena i nekonstruktivni pristup.

– Oko lokacije u Resniku nema pregovora, ta lokacija je u prostornom planu, ta lokacija je najbolja – dodao je i rekao da će ustrajati na toj ideji i da mu ne treba ničiji novac i da će sam financirati pomoću razvojnih kredita takvo postrojenje. Nastavio je komentirajući mjeru roditelj odgojitelj kazavši kako je to bila "duga bitka" koju su dobili na sudu.

"Advent će biti rekordan"

– Zahvaljujući tome smo napravilo četiri vrtića ove godine i napravit ćemo još 10 sljedeće godine. To je bez presedana u povijesti Zagreba. Razrezali smo taj gordijski čvor. Mnogi su nam govorili da to ne radimo, ali mi smo bili hrabri. Birani smo da radimo promjene, one su teške – rekao je Tomašević.

Do kraja 2023. će biti 16 škola dovršenih, a sljedeće godine njih još pet, najavio je. Iskorak za promet, kazao je Tomašević vidi se kroz 65 autobusa koji su došli u flotu, sljedeće godine će nabaviti još 100 autobusa. Nakon 14 godina stigao je prvi dodatni tramvaj u vozni park u ZET-u. Nabavljamo i 20 novih tramvaja, unatoč svim kritikama građani će biti i više nego zadovoljni.

– Kada govorimo u ulaganjima u kulturu značajno smo povećali ulaganje, opremanje i održavanje kulturnih ustanova. Kapitalna ulaganja su četiri puta veća nego ranije – spomenuo je.

– Advent je bio simbol korupcije zbog čega su bivši zaposlenici grada pred mojim očima uhićivani. Te korupcije sada više nema, a advent funkcionira i dospio je među 10 najboljih na svijetu. Brojke će dosegnuti, a možda i nadmašiti one iz 2019. Unatoč obnovi na Gornjem gradu i prilagodbama za advent – zaključio je i podsjetio na novogodišnji program s Letom3.

Nakon uvodnih izlaganja došao je trenutak za novinarska pitanja. Prvo je pitanje bilo je li zadovoljan godinom iza sebe. Tomašević je odgovorio da je te ponovio dostignuća koja je rekao u uvodnom izlaganju. Što se tiče Jakuševca rekao je da je nezadovoljan, no glavni krivac je HDZ, kojega je optužio za sabotažu i to da ne nude rješenja.

"Krajem siječnja plan za Resnik na skupštini"

– Odvoz će biti otežan, to smo odmah najavili jer je sigurnost radnika na prvom mjestu. Zbog toga odlaže kamion po kamion na Jakuševcu, zbog toga kamioni ne izlaze na vrijeme u smjenu. Radnici Čistoće rade nadljudskim naporima, iako je kapacitet za odlaganje tri puta manji nemamo kolaps u gradu. Usko grlo gdje se može odlagati kamion po kamion će biti sanirano sljedeći tjedan da mogu odlagati tri kamiona umjesto jednog u isto vrijeme. Najveći je problem s biootpadom jer se kompostana na Jakuševcu ne može koristiti jer je zatrpana. Koristimo puno manju kompostanu na Markuševcu i proveli smo hitnu javnu nabavu kako bi privatnici mogli preuzeti biootpad – osvrnuo se na pitanja odlagališta.

Kazao je kako kompostana na Jakuševcu neće biti funkcionalna mjesecima jer će toliko trebati da se otpad koji je zatrpao kompostanu prebaci. Od 7 zainteresiranih tvrtki jedna je ponuda stigla. Nemamo alternativu. Ima li pomaka što se tiče sastanka s Vladom?

– Nema. Danas ćemo prezentirati studiju SDP-u kao koalicijskom partneru, sljedeći mjesec ćemo ju prezentirati bankama. Krajem siječnja bi mogla biti na skupštini. Ne tražimo nikoga nikakvu pomoć, a za svako kašnjenje ćemo javno prozivati onoga tko kasni. Nemamo vremena i nećemo više čekati niti moliti, s tim idemo – rezolutno je odgovorio.

Komentirajući teme obnove ponovno je osuo paljbu prema državi zbog sporosti obnove obiteljskih kuća u Gradu Zagrebu, kazavši da je time nezadovoljan. Upitan je potom i za isplatu jednokratne pomoći i smatra li da je to predizborni poklon. Kazao je da to razumiju i sami umirovljenici.

– Svakako treba pomoći umirovljenicima, a mi to i činimo. Na primjer, domovi za starije su među najjeftinijima u državi i tu razliku plaćamo iz proračuna – dodao je.

