URIHO otvorio svoj prvi restoran: Fine gablece pripremat će osobe s invaliditetom

Dok je sjeckao cherry rajčicu i rezao kruh koji će s pršutom i sirom poslužiti okupljenima, Drago Zelenika izgledao je zadovoljno. Želja mu je, kaže, jednog dana raditi u restoranu kao pomoćni kuhar pa ovaj angažman doživljava kao izvrsnu priliku za stjecanje iskustva. Nekoliko metara dalje iz velikog kotla širio se zamaman miris mesnog gulaša. Drago ga je morao tu i tamo promiješati, ali za glavninu pripreme bila je zadužena šefica kuhinje i radna instruktorica Ljiljana Košić Đukez. Njezin je posao sve djelatnike kuhinje naučiti kako, poput nje, spremiti ukusne obroke za goste restorana.

Gableci i večere u mraku

A riječ je o restoranu u kojem će variva, odreske, rižota, sendviče i druge obroke pripremati osobe s invaliditetom, uz stručan nadzor mentora. Nakon 15 godina planiranja i projektiranja, svečano je otvoren jučer u prostorima Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (URIHO) u Držićevoj, a o njemu je Večernji list već pisao. Restoran je to u kojem glavninu radne snage čine osobe s invaliditetom, a stopostotno je prilagođen toj skupini. Prvi je u Hrvatskoj opremljen induktivnom petljom, tehnologijom koja gluhima i nagluhima pomaže da preko svojih aparatića bolje razlučuju pojedine zvukove i tako lakše koriste preostali dio sluha. Pothvat financira Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, a cijeli projekt je vrijedan 5,2 milijuna. Na otvaranje je došao i dio državnog i gradskog vrha pa su među prisutnima bili ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, državna tajnica u istom ministarstvu Margareta Mađerić, vršiteljica dužnosti pročelnice Gradskog ureda za za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Romana Galić i nekadašnja saborska zastupnica Ljubica Lukačić.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL 31.05.2022., Zagreb - Svecano otvorenje inkluzivnog restorana i predstavljanje projekta Program aktivacije osoba s invaliditetom za profesionalni razvoj u sektoru turizma i ugostiteljstva. Photo: Sandra Simunovic/PIXSELL

– Plan je da za prvo vrijeme radimo u polu-otvorenom tipu, što znači da će ovdje moći jesti naši korisnici u unaprijed dogovorenim terminima. Domjenci, proslave rođendana, večere s gostujućim institucijama, to su neki događaji za koje ćemo upogoniti ovaj restoran. Kroz nekih šest mjeseci, kad se ekipa malo više uhoda u restoran, moći ćemo otvoriti i za šire građanstvo u nekom ograničenom obimu. Mogli bismo organizirati i "večeru u mraku", na kojoj bi poslužitelji bile slijepe i slabovidne osobe – istaknuo je Josip Držaić, voditelj dužnosti ravnatelja URIHO-a. Do kraja godine u restoranu bi trebalo raditi oko 50 djelatnika, mahom osoba s invaliditetom. Sve, od ulaza do sanitarija i visine stolova, prilagođeno je osobama s invaliditetom, a u restoranu ima dovoljno mjesta za oko 80 gostiju. Tu je i prostrana teresa na otvorenom.

Sve to dio je oko milijun kuna vrijednog projekta sufininanciranog iz sredstava Europske unije, nastalog s ciljem radnog osposobljavanja osoba s invaliditetom u sektoru turizma i ugostiteljstva. Riječ je o ciklusu radionica kroz koje će 90 nezaposlenih osoba s invaliditetom stjecati vještine potrebne za rad u tom sektoru, a njih 15 dobit će dodatnu mogućnost sudjelovanja u prilagođenom programu profesionalnog osposobljavanja i treninga za poslove kuhara. Partner u projektu je tvrtka Gastro Gerila koja upravlja lancem restorana Umami pa će djelatnici, osim u restoranu URIHO-a, svoju praksu obavljati i ondje.

Uskoro i objekt na Kajzerici

Marljivi će djelatnici kuhinje tako, uz nadzor, pripremati obroke za svoje goste, a da sve u kuhinji prođe bez problema, zadužena je instruktorica Ljiljana.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL 31.05.2022., Zagreb - Svecano otvorenje inkluzivnog restorana i predstavljanje projekta Program aktivacije osoba s invaliditetom za profesionalni razvoj u sektoru turizma i ugostiteljstva. Photo: Sandra Simunovic/PIXSELL

– Zasad im dajemo pomoćne poslove poput osnovne pripreme hrane, sjeckanja povrća, miješanja. Kako se budu uhodavali u posao radit će kompleksnije stvari pa ćemo doći i do pripreme gableca. Cilj je osposobiti ih za budući rad u pravom ugostiteljskom objektu – objansila je Ljiljana Košić Đukez. Ekipi koja radi u kuhinji zasad se, kazali su, sviđa.

– Zabavno mi je, sviđa mi se ovaj posao. Mislim da će mi dobro ići – rekao je Drago Zelenika.

Još jedan restoran, u prostorima URIHO-a na Kajzerici, također je u izgradnji, a za njega je stigla je i oprema. No, kažu u URIHO-u, još se čekaju dodatna sredstva da se završe građevinski radovi i projekt privede kraju.. •