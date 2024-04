U Zelini spremaju TEDx Talk: S temom ćete se lako poistovjetiti, a dolaze i zanimljivi gosti

Koronavirus, ratovi, inflacija, stres... doveli su do toga da društvom neprestano kolaju negativne misli, no, peteročlana ekipa koja stoji iza projekta TEDxSvetiIvanZelina, odlučila je uzeti stvar u svoje ruke pa prirediti konferenciju pod nazivom "Love is...". Ona će biti organizirana po načelima TED organizacije, pod TEDx licencom koja im je dodijeljena za potrebe ovog događaja. TED je, inače, neprofitna organizacija predana promoviranju ideja koje su vrijedne širenja, a cilj joj je zbližiti ljude iz svijeta tehnologije, zabave i dizajna. Ovaj "x" u nazivu, naime, označava to "da lokalac za svoju zajednicu može zatražiti licencu pa organizirati takav događaj s lokalnim govornicima", objašnjava nam Igor Pecak, inače, nositelj licence u Zelini.

Ideja mu se javila još u studentskim danima, a cijelu priču oko TEDxSvetiIvanZelina započeo je još prije 11 godina. Prvoj konferenciji odazvalo se tek sedamdesetak ljudi koji su došli poslušati razgovore sedam govornika, priča nam. Trebalo je nekoliko godina da se za ovaj projekt pročuje, dodaje, no odaziv je svakoga puta sve bolji. Iako u publici dominiraju mlađe generacije, ulaznice za konferencije kupuju i oni stariji, a cijela dvorana rasproda se i nekoliko dana prije konferencije zbog čega je ovaj tim izrazito zahvalan.

Iza peteročlane ekipe, naime, već je i pet uspješnih evenata, a "Love is..." koji će se održati 12. travnja u 18 sati, u dvorani Kraluš Pučkog otvorenog učilišta Sveti Ivan Zelina, bit će šesti po redu. Ulaz na konferenciju je besplatan.

– Drago nam je da posjetitelji umjesto što bi otišli u kino pogledati film, ta dva sata biraju iskoristiti na konferenciji pa iz nje izvući nešto inspirativno – kaže Igor Pecak. A to i je glavni cilj TED-ovih razgovora, da se "publika pronađe i čuje nešto što ju može potaknuti", objašnjava Pecak pa dodaje da je sve koncipirano više na motivacijskoj razini.

Tema konferencije "Love is..." jako je široka kako bi se govornici i posjetitelji mogli s njome poistovjetiti. Ljubav, priča nositelj licence, tako, mogu pronaći u obitelji, poslu, osobnom životu, hobiju... Što se tiče govornika, konferencija "Love is..." ovoga će puta ugostiti glumca Zlatana Zuhrića, kondicijskog trenera Daria Novaka, ekonomista Brunu Pavića, tattoo majstora Boju Besaka, PR stručnjaka Maria Dropučića, poduzetnicu Ivanu Škrlec, majku djevojčice Lave Petru Petrušić te svestranog psihologa i AI stručnjaka Acu Momčilovića. A oni koji propuste, konferencije mogu pogledati i na YouTube kanalu TEDx Talks.

