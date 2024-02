U Zagrebu su tijekom ovoga tjedna radovi na cesti na čak 10 lokacija istovremeno, donosimo popis

Koje je najbrže prijevozno sredstvo u Zagrebu? Cipelcug! Nije pitanje na "Milijunašu", već odgovor na učestale prometne gužve koje su ovoga tjedna još intenzivnije jer je u tijeku drugi dio zimskih školskih praznika pa su gradske službe to razdoblje iskoristile za radove na cestama. Trenutačno se kopa na čak deset lokacija u metropoli, a donosimo i popis kako biste sačuvali živce u jutarnjim i popodnevnim špicama.

1. Tako će još sutra i prekosutra od 9 do 14 sati policija i prometni redari regulirati promet kod Lisinskog, jer se na raskrižju Vukovarske i Ulice Hrvatske bratske zajednice postavljaju novi pametni semafori, koji će se priključiti na Centar za upravljanje prometom.

2. Zbog hitne sanacije oštećenog kolnika i komunalnih instalacija do subote u 15 sati bit će otežan promet Selskom na dijelu od Zagrebačke avenije do Krapinske ceste. Radovi se odvijaju u fazama, odnosno zatvara se dio po dio kolnika.

3. Zbog gradnje kružnog toka do 4. ožujka pak bit će zatvoreno raskrižje Jarunske i Ulice Augusta Piazze, a vozači u međuvremenu mogu obilazno preko Horvaćanske i Hrgovića.

4. Teško se prolazi i centrom grada jer se do subote na Langovu trgu instaliraju podzemni spremnici za otpad pa je kolnik na tom dijelu sužen.

5. Do subote će se teže voziti i Harambašićevom na dijelu od Maksimirske do Štoosove, a razlog su radovi na cjevovodu zbog kojih će biti onemogućeno prometovanje u smjeru sjever – jug.

6. A na istoku metropole veći su i dulji zastoji zbog kopanja na raskrižju Branimirove i Zagrebačke u Sesvetama. Zbog dovršetka prve faze probijanja Branimirove raskrižje će djelomično zatvoreno biti do 11. ožujka. Promet se odvija suženim trakovima te iz Zagrebačke nije moguće skrenuti na Branimirovu, a iz Branimirove se ne može lijevo na Zagrebačku.

7, 8 i 9. Do 14. ožujka uređuje se nogostup u Kašini, a do ovoga petka u Ulici Ljudevita Posavskog u Sesvetama pa su i ondje moguće poteškoće. Naposljetku, do 1. ožujka uređuje se i dio Ulice Đure Popovića.

10. Raskrižjem Ulice Republike Austrije/Hanuševa/Jagićeva bit će otežan promet do utorka 5. ožujka do 04.00 sata, zbog sanacije tramvajske skretnice nakon iskliznuća tramvaja jučer ujutro.

