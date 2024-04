U Zagrebu na snazi privremena regulacija prometa: Ilicom se ne vozi, ZET-ove linije prometuju izmijenjeno

Vozači, budite oprezni. I danas će u središtu Zagreba biti na snazi privremena regulacija prometa. Zbog manifestacije Projekt Ilica Q'ART, ali i zbog dječje utrke "Trk! Za zdravlje!" promet motornim vozilia bit će otežan. Dakle, zbog održavanja festivala u Ilici, promet tom ulicom bit će obustavljen, i to od Frankopanske do Ulice Republike Austrije, a tramvajske linije 6 i 11 od 7:20 do 16:30 sati prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera:

Linija 6: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Savska - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Držićeva - Sopot

Linija 11: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Savska - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Draškovićeva - Vlaška - Kvaternikov trg – Dubec

Na Jelačić placu održat će se i simbolična dječja utrka "Trk! Za zdravlje!" od 300 metara kako bi se podigla svijest važnosti brige za zdravlje. Cijeli program počinje u 10 sati, a start je u podne. Zbog te utrke, za promet će biti zatvoren dio ulica u središtu metropole.

Osim toga, iz ZET-a su javili da će zbog radova na Brezovičkoj cesti, danas do 17 sati, autobusne linije 110 (Savski most - Botinec), 161 (Savski most - Kupinečki Kraljevec - Štrpet) i 162 (Savski most - Ašpergeri) prometovati izmijenjeno. Ovo su trase:

Linije 110, 161 i 162:

Savski most - redovnim trasama do raskrižja Remetinečke ceste i Ulice Dr. Luje Naletilića - (lijevo) Ulica Dr. Luje Naletilića - (desno) Ulica Zlatarova zlata - Ulica Zoranićeve planine - (lijevo) Brezovička cesta - i u nastavku redovnim trasama do odredišta

Linije 161 i 162:

Štrpet / Ašpergeri - redovnim trasama do raskrižja Brezovičke ceste i Ulice Baščanske ploče - (desno) Ulica Baščanske ploče - (lijevo) Ulica Zlatarova zlata - (lijevo) Ulica Dr. Luje Naletilića - (desno) Remetinečka cesta - i daljeu redovnim trasama do Savskog mosta

Linija 110 će od Botinca do Savskog mosta prometovati redovnom trasom.

Autobusna stajališta Naletilićeva na Karlovačkoj cesti i Brezovička 28 u smjeru juga neće biti u funkciji, no bit će biti uspostavljeno stajalište Zlatareva zlata kod Ulice dr. Luje Naletilića u smjeru juga. Na izmijenjenom dijelu trase, autobusi linija 110, 161 i 162 će se zaustavljati na svim usputnim stajalištima.

Osim toga, zbog redovnog mjesečnog servisnog pregleda, žičara Sljeme neće biti u pogonu u ponedjeljak i utorak, a na Sljeme će se moći doći linijom 140 (Mihaljevac - Sljeme), javili su iz ZET-a.

