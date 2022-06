U utorak se zatvara Škorpikova, sanira se nadvožnjak

Osim u Novom Zagrebu, budući da se sanira Most slobode, na prometni kaos trebali bi se pripremiti i vozači na zapadu metropole. Naime, u srijedu se zatvara dionica Ulice Velimira Škorpika od Samoborske ceste do Aleje Bologne, i to zbog sanacije željezničkog nadvožnjaka.

Obilazni pravac će biti: Ulica V. Škorpika - Samoborska cesta - Vrapčanska putina - Kožinćev put - Oranice - Ilica - Al. Bologne, i obratno. Za stanovnike Stenjevca i Gajnica obilazak je to od nekoliko kilometara.

Da nadvožnjak u Škorpikovoj treba sanaciju, pisalo se lanjskog ljeta, kad je s njega visio komad žbuke. Reagirali su tada i vatrogasci i policija, a iz HŽ Infrastrukture najavili su sanaciju u sklopu projekta obnove dionice Savski Marof – Zagreb Zapadni kolodvor.