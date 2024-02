U ovoj industriji žene se moraju duplo više truditi od muškaraca. I dalje ih se nedovoljno cijeni

Uz selekciju zapaženih dokumentarnih i igranih filmova koji se bave turbulentnom čileanskom političkom poviješću, Dokukino KIC nastavlja svoj program s novim izdanjem Dokukino Etera, posvećenog glazbenicama koje krče svoj put u dominantno muškoj industriji. Šesto izdanje programa nastalog u suradnji Dokukina KIC, Radio Studenta i Kluba studenata Fakulteta političkih znanosti, posvećen je filmu "One su tu" Andrijane Mirne Marin.

Debitantski film te trogirske redateljice prati živote nekoliko hrvatskih glazbenica koje same krče svoj put u glazbenoj industriji, koja još uvijek podupire primarno muškarce, Sare Renar, Billie Joan, Seven Mouldy Figs, Punčke, Mary May i Nine Romić. Riječ je o dokumentarcu čije su teme diskriminacija s kojom se žene susreću u glazbenoj industriji, uloga društvenih mreža u njihovim karijerama, motivacija i inspiracija koje ne izostaju usprkos nejednakom tretmanu.

"Film govori i o ženama na sceni općenito, koje se moraju boriti za svoje mjesto u industriji i dokazivati daleko više i duže od muških kolega jer ih se ne shvaća ozbiljno, isključivo na temelju roda", ističe se u najavi.

Nakon projekcije filma slijedi razgovor s redateljicom, glazbenicama rock benda Seven Mouldy Figs i splitskom kantautoricom Ivanom Pezo, umjetničkog imena Billie Joan. Razgovor će moderirati Erika Franz i Sara Panjkota.

Ciklus Čile – Filmom protiv zaborava, nastavlja se u nedjelju, 25. veljače uz projekcije dirljivog filma Maite Alberdi, nominiranog za Oscara "Beskrajno sjećanje" i višestruko nagrađivanog filma Dominge Sotomayor "Prekasno za umrijeti mlad", pobjednik Locarna i dobitnik Zlatnog leoparda za režiju.

