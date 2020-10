U obnovu Mihaljevca ulažu 13 milijuna kuna

Nakon što padne mrak, nitko na okretištu Mihaljevac ne želi provoditi vrijeme ako baš ne mora. Zbog loše rasvjete terminal je pun sjenovitih kutaka pa se putnici koji čekaju tramvaj ili autobus grupiraju ispod lampi ne bi li se nekako bolje osjećali. I danju je to, složit će se mnogi, poprilično ružan prostor na kojem se vidi da vapi za obnovom. Oduševljeni su zato bili stanovnici Podsljemena kad su u veljači čuli da okretište napokon ide u temeljitu rekonstrukciju vrijednu 13 milijuna kuna, no trebali su pričekati još malo više od pola godine da se raspiše natječaj za izvođače.

Ponuditelji se mogu javiti do 12. listopada, a posao će im biti da ruglo na Mihaljevcu, kako ga nerijetki zovu, pretvore u reprezentativan “ulaz” prema donjoj stanici žičare. Prema natječajnoj dokumentaciji, okretište bi trebalo biti mnogo prostranije, i to počevši od autobusnog terminala koji će biti dvostruko veći, ovalnog oblika, pa će se vozila moći okretati bez manevra unatrag. Terminal će, kao i stajalište za taksi koje će se također urediti, biti prilagođen za osobe slabije pokretljivosti, a na sjevernom kraju okretišta smjestit će se nadstrešnice za bicikle. Sva će stajališta biti opremljena nadstrešnicama za putnike, koševima za smeće i infostupovima s prikazom dolaska vozila na LED displeju, obnovit će se sustav odvodnje, a i cijeli će prostor dobiti hortikulturalni “makeover”.

Prije tih radova, stoji u natječajnoj dokumentaciji, trebat će ukloniti postojeće objekte koji su odavno u jako lošem stanju, a prva će “odletjeti” zgrada u kojoj se nalaze nužnici i ZET-ovo prodajno mjesto za karte. Nakon toga uklonit će se i dva kioska te stara nadstrešnica. Htjeli bi stanovnici Podsljemena, usto, da se na okretištu postave sadržaji poput cvjećarnice, pekare i štandova sa sezonskim voćem, no to nije predviđeno ovim natječajem, već će biti raspisan poseban. A budu li potrebna dodatna uređenja, za to je nadležna četvrt Gornji grad – Medveščak, kojoj Mihaljevac teritorijalno pripada, iako Podsljeme, podsjetimo, već godinama traži da se područje pripoji njima. Gornji Grad, kao što smo već pisali, apsolutno je protiv te ideje.