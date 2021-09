'SUOČAVANJE S TRAUMOM'

U Galeriji Kranjčar otvorena izložba 'Autopsija'

Izložbu je moguće pogledati od 14. do 21. rujna 2021. godine od ponedjeljka do petka od 11 do 19 sati te subotom od 11 do 14 sati u prostorima galerije, uz pridržavanje svih aktualnih COVID-19 mjera.