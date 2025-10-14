Naši Portali
GRANICA IZMEĐU ZVUKA I SLIKE

U Atelieru LM glazba se neće slušati nego promatrati: Zoe Šarlija otvara svoju samostalnu izložbu 'Koncertna fotografija'

Foto: Zoe Šarlija/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
14.10.2025.
u 17:00

"Arhitektura je glazba zaleđena u vremenu", zapisao je Goethe. Kroz tu se misao, stoljećima staru, provlači i nit koja povezuje Šarlijin opus – pokušaj da se glazbeni trenutak, efemeran i neuhvatljiv, pretoči u vizualnu formu koja ga može sačuvati, usporiti i ponovno oživjeti.

Atelier LM Hrvatskog fotografskog centra uskoro postaje koncertna dvorana neobičnog tipa, ona u kojoj se glazba ne sluša, nego promatra. U četvrtak u 19 sati, mlada zagrebačka fotografkinja Zoe Šarlija otvara svoju samostalnu izložbu "Koncertna fotografija", koja istražuje tanku granicu između zvuka i slike, ritma i kompozicije, glazbe i svjetla.

Na izložbi će se moći vidjeti fotografije koje premošćuju jaz između glazbenih i vizualnih umjetnosti – od Josipe Lisac do Femija Kutija, od Darka Rundeka do Blixe Bargelda, niz trenutaka koncertne ekstaze zabilježenih objektivom. Postav će biti otvoren do 6. studenoga u prostoru Hrvatskog fotografskog centra u Radićevoj 20.



Zoe Šarlija svoj je fotografski put započela iz strasti prema koncertima i glazbi, surađujući s domaćim portalima, a kasnije i s agencijom Pixsell. Od kraja 2017. dokumentirala je na stotine koncerata, a njezine su fotografije objavljivane u gotovo svim relevantnim hrvatskim medijima. Nakon što je 2021. diplomirala na Studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, nastavila je razvijati autorski pristup koji se kreće između dokumentarizma i apstrakcije.

Za svoj rad osvojila je brojne nagrade, među kojima se ističe prvo mjesto na foto natječaju National Geographica 2024. za putopisnu fotografiju Videopoziv u metrou iz Kartage za Tunis. Dok su njezine putopisne i umjetničke serije već stekle priznanja, Šarlija ovom izložbom po prvi put koncertnu fotografiju postavlja u ravnopravan dijalog s likovnim medijima.
