Trešnjevka dobila još jednu pizzeriju, i to ne bilo koju

Franšiza je osnova još šezdesetih u SAD-u, a lani je napokon, na veselje mnogih, stigla i u Zagreb. Domino's pizze od prvog su dana otvorenja pravi hit u metropoli pa stoga ne čudi da tvorci ove talijanske delicije ondje imaju svakog dana pune ruke posla, što u restoranu, što s dostavama. Prije nekoliko dana pak otvorili su još jednu pizzeriju, i to na Trešnjevci.

Imaju restoranu na svim kontinentima, osim Antarktici, a nova adresa im je, među ostalima, od proteklog vikenda i Trakošćanska 11. Ondje, kao i u više od 17.000 drugih restorana diljem svijeta, vrijede ista pravila. Dakle, na stolu je pizza za devet minuta, a na kućnom pragu za tridesetak. Radno vrijeme podružnice na Trešnjevci za preuzimanje narudžbe i dostave je od nedjelje do četvrtka od 10.30 do 23 sata, a u petak i subotu od 10.30 do ponoći. U ponudi imaju krilca, deserte i više do 10 vrsta pizza, među kojima je jedna od najpoznatijih i najomiljenijih Pepperoni Passion.