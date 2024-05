'Tražimo konkretne rokove za uvođenje sveobuhvatnog seksualnog obrazovanja u zagrebačke škole'

– Polovičnom smatramo verbalnu podršku Grada Zagreba za uvođenjem seksualnog obrazovanja u zagrebačke škole te upozoravamo da djeca i mladi nemaju vremena čekati da se vladajući odluče na konkretne poteze. Umjesto otezanja i ograđivanja, tražimo od Grada Zagreba rokove za formiranje stručne radne skupine koja će odmah krenuti s izradom kurikuluma i točnim datumom uvođenja istog u škole. Nastavit ćemo aktivno pratiti njihov rad te inzistirati na sveobuhvatnoj školskoj seksualnoj edukaciji utemeljenoj na znanstvenim činjenicama – upozorila je Nataša Bijelić, stručna suradnica Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI) na okruglom stolu „Trebaju li djeca o seksu učiti na nastavi ili na greškama?”, održanom u sklopu kampanje #Zaštošutimo 3.0.

Stručnjakinje povezane s područjem seksualnosti djece i mladih u zagrebačkoj Uraniji - prostoru kreacije raspravljale su o zabrinjavajućim rezultatima istraživanja, poražavajućim trendovima koji okružuju mlade i hitnosti djelovanja vladajućih. Nedavna studija o seksualnom ponašanju mladih u Hrvatskoj ističe kako su razine rizičnog ponašanja već 15 godina razmjerno visoke. Dok više od polovice mladih u životu doživljava neki oblik nasilnog ponašanja u partnerskim vezama, u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama sadržaji vezani uz seksualno i reproduktivno zdravlje provode se tek jedan školski sat godišnje.

– Ono što će Grad Zagreb napraviti i prezentirati prije ljeta, je sveobuhvatni program u osnovnim i srednjim školama vezan za zdravlje. On će uključivati seksualno i spolno obrazovanje te povezane teme, ali i ostala pitanja koja su struka i mladi identificirali kritičnima za pitanje zdravlja djece i mladih – poručio je Luka Juroš, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba te na kraju dodao: – Prije ljeta ćemo ga predstaviti, a onda početi i raditi. Ako sve bude kao što je planirano, to bi bilo sljedeće školske godine. No, nemojte to uzeti zdravo za gotovo jer moramo predstaviti cjelokupni plan. –

Podsjećamo, CESI upozorava kako je, umjesto da objeručke prihvati odgovornost da postane predvodnik obrazovanja mladih, Grad Zagreb do danas o ovoj temi – ŠUTIO – a sada se ograđuje od definitivnih datuma. Okruglim stolom, vladajućima je pružen prostor za argumentiranu razmjenu mišljenja i iznošenje idućih poteza. Raspravom je moderirala Anamarija Sočo iz Statusa M.

Populacijski fond Ujedinjenih naroda, Odbor za ljudska prava UN-a i međunarodne nevladine organizacije poput Svjetske udruge za seksualno zdravlje i IPPF-a, koje su izradile neovisne izjave temeljene na studijama s dokazima, seksualnu edukaciju smatraju ljudskim pravom, navela je dr. sc. Jasenka Grujić, specijalistica ginekologije i opstetricije te dobitnica Nagrade Grada Zagreba. Složila se s njom i Tea Čičić, stručna suradnica i socijalna radnica u Centru za nestalu i zlostavljanu djecu, rekavši: – Djeca nisu usvojila temeljne koncepte jer ih nisu imala gdje usvojiti. Seksualna edukacija se temelji na načelima ljudskih prava: pristanak, poštivanje, prepoznavanje emocija. Onda se te teme mogu obraditi lakše u online svijetu. Nužno je da djecu netko tome nauči, da ih ne puštamo same da se snalaze online –.

U hrvatskim školama o seksu se još uvijek uči kroz međupredmetnu temu „Zdravlje“ koja temama seksualnosti i reproduktivnog zdravlja pristupa na zastarjeli način - bazira se na medikalizaciji seksualnosti i konzervativnom pristupu, izostavljajući teme rodnih stereotipa, ravnopravnosti, postavljanja i poštivanja granica te uvažavanja različitosti. S obzirom na to da Ministarstvo znanosti i obrazovanja podržava postojeći model učenja o seksualnosti i reproduktivnom zdravlju, veliku ulogu u pokretanju pozitivnih promjena i sveobuhvatnog pristupa seksualnom obrazovanju mogu imati gradovi.