"Tomaševiću, obustavi izbacivanje Zagrepčana i zbrinjavanje provalnika u gradske stanove!"

Klub neovisnih zastupnika gradske Skupštine održali su jučer konferenciju za medije ususret nadolazećoj sjednici Skupštine na kojoj su razgovarala o točkama koje kane staviti na dnevni red te drugim gradskim problemima.

–Primijetili smo povećan broj beskućnika na ulicama Zagreba u posljednjih nekoliko godina. Tome svakodnevno svjedoče oni koji prolaze okretištem Črnomerec, a kako se bliže hladni dani, bitno je to riješiti. Nužno je napraviti trajno sklonište od 35 mjesta za muškarce plus pet za žene s poludnevnim boravkom i mašinama za rublje. To je minimum da ih maknemo s ulice kako bi preživjeli beskućništvo te da im pomognemo da se vrate na tržište rada. U daljnjoj perspektivi trebalo bi reorganizirati Kosnicu ili napraviti novu ustanovu tako da se mentalni bolesnici odvoje od socijalnih slučajeva. Grad Zagreb ima puno praznih prostora, a idealno bi bilo da se sklonište nalazi negdje oko Pučke kuhinje - predložila je zastupnica Gordana Rusak, a njezin je prijedlog uvršten u dnevni red pod točku 24. Njezin je kolega Otto Barić govorio potom o najavljenim projektima gradske vlasti.

–U tisku se vrte projekti koje Grad planira ostvariti pa sam pogledao unatrag 2,5 godine. Sve ovo što se sada započinje su ili stari projekti započeti pod bivšim gradonačelnikom ili oni koje je trebalo započeti odmah. Tragično je da nakon 2,5 godine recikliramo ono što se davno započelo znajući da se ništa od toga neće realizirati, dok se ono bitno poput urbane obnove, prometa, ili GUP-a, krenulo s dvije godine zakašnjenja. Razvidno je da se ništa od zacrtanog neće realizirati u ovom mandatu pa mi se čini da gradonačelnik računa na sljedeći, no sumnjam da će ga dobiti - istaknuo je Barić.

Ivica Lovrić govorio je o Prijedlogu zaključka o obustavi ovrha radi ispražnjenja i predaje gradskih stanova što je u dnevni red uvršteno pod točku 25.

–Svjedočili smo iseljavanju i ovršavanju branitelja ranjavanog u ratu, odlikovanog s nekoliko odlikovanja, no život ga je doveo u poziciju da ne ispunjava obveze redovito pa ga je Tomašević izbacio na ulicu. Mi stoga predlažemo da obustavi iseljavanje obitelji, branitelja i svih onih koji su legalno ušli u gradske stanove no nisu u mogućnosti izvršavati obveze, sve dok se ne riješi pitanje njihovog stanovanja i krova nad glavom - predlaže Lovrić. Da stvar bude apsurdnija, dodaje on, novom odlukom koju je izglasala Skupština, onima koji su bespravno ušli u gradske stanove grad će legalizirati boravak, o svom trošku platiti dugovanja te ih neće iseljavati i ovršavati.

–Ponudit će im ugovor i otplatiti dugove o svom trošku! Predlažemo gradonačelniku da obustavi ovrhe i izbacivanje Zagrepčana na ulicu te zbrinjavanje provalnika u gradske stanove. Ako ste rođeni u Zagrebu više nije prednost dobivanja u najam stana, a oni koji su jedan dan de facto u gradu, mogu useliti- navodi Lovrić te dodaje i kako nova gradska vlast u 2,5 godina nije izgradila niti jedan novi gradski stan.