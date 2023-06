Tomaševića dočekali prosvjednici iz Resnika: 'Strašno je da sada provodi ono protiv čega se borio u oporbi'

Razočaranje. Najkraći i najjednostavniji način za opisati osjećaje ljudi koji su jutros ispred Stare gradske vijećnice na Gornjemu gradu prosvjedovali uoči početka 24. sjednice Skupštine Grada Zagreba. Razočarano i prevareno osjećaju se stanovnici Resnika uz koje je, kako kažu, aktualni gradonačelnik Tomislav Tomašević, stajao i podupirao ih sve dok nije postao gradonačelnik prije dvije godine.

Nekolicina njih okupljenih u Udrugu za zaštitu okoliša Resnik odlučili su zato jutros iskazati svoje nezadovoljstvo načinom na koji Tomašević djeluje po pitanju otpada. Performansom "Laži, obmane i bezakonje s otpadom u Zagrebu: novi Jakuševec u Resniku nije interes građana!" poručili su da najavljivanog zaokreta u gospodarenju otpadom - nema.

- Izvjesno je da Tomašević nastavlja Bandićevu politiku i svim silama gura izgradnju Centra za gospodarenje otpadom u Resniku i to ne samo za zagrebačko već i županijsko smeće koje bi se dovozilo jer nije raskinuo ugovor sa županijom, a pritom nastoji obmanuti javnost da je riječ o centru za recikliranje, iako je prvenstveno riječ o mjestu za miješani komunalni otpad - ističe predsjednica udruge Branka Genzić-Horvat.

Ističe pritom, da je porazno kako ih je gradonačelnik koji ih je tijekom kampanje podržavao u borbi odjednom zaboravio te u prethodne dvije godine ignorira pozive na sastanak i suradnju po pitanju ovog projekta. Umjesto toga, navodi predsjednica udruge Resnik, doveo im je na prevaru još 30 tisuća tona građevinskog otpada.

Prosvjednici tvrde da je riječ o pokušaju ispunjenja Tomaševićevog predizbornog obećanja o gašenju Jakuševca koje ne može ispuniti dok ne napravi alternativu, a to je projekt u Resniku. No umjesto da prekine štetnu praksu započetu u Bandićevo doba, on ju nastavlja.

- Ono što je još strašnije je da je on u stanju braniti projekte protiv kojih je i sam bio prije dok je bio u oporbi, a da se radi o štetnim projektima potvrđuje i to što ih je Europska unija odbila financirati - dodaje Genzić-Horvat.

- Ad hoc su na licu mjesta napravili dokumentaciju za usitnjavanje tog otpada, iako nema nikakve podloge u regulativi za to što čine, već je samo skladištenje bilo predviđeno - zaključuje.

Zbog toga su cijeli slučaj prijavili inspekciji, no iako je prošlo 14 dana odgovor im još nije stigao. Baš kao niti odgovor i poziv na suradnju i razgovor kojem se nadaju iz grada.

