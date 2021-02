Točno u podne ruše se dimnjaci Ciglane Črnomerec, građani će čuti četiri sirene

Zbog potresnih oštećenja nosive konstrukcije, dimnjaci Ciglane Črnomerec bit će srušeni u nedjelju u 12 sati. Na lokaciji bivših Ciglana Zagreb, pored okretišta tramvaja na Črnomercu, napušteni je industrijski kompleks sa dva dimnjaka na adresi Ilica- Ciglanska ulica 7.

Dimnjaci su na istočnom i zapadnom dijelu glavne zgrade s pećima za ciglu- visina zapadnog dimnjaka je 49,8 metara, a visina istočnog dimnjaka je 62,2 metra. Zbog lanjskih potresa, 22. ožujka i 29. prosinca, dimnjaci su oštećeni. Zbog oštećenja narušena im je stabilnost te predstavljaju opasnost od djelomičnog ili cjelovitog rušenja pa će se u nedjelju, 21. veljače 2021. izvesti kontrolirano rušenje, izvijestili su investitori projekta "Ciglane nekretnine" d.o.o.

Odabrana metoda rušenja miniranjem je rotacijom oba dimnjaka u smjeru sjeverozapada. Smjer je odabran s obzirom na okolinu i mogućnost pada u slobodan prostor te zaštitu objekata koji su u funkciji, uz najmanje oštećenje objekata ciglane, stoji u priopćenju.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 30.12.2020., Zagreb - Potres jacine 6.2 po Richteru sa epicentrom 47 kilometara jugoistocno od Zagreba, odnosno 3 kilometra od Petrinje zadesio je Hrvatsku. Dimnjaci ciglane na Crnomercu vidno su osteceni od potresa, te prijete urusavanjem. Policija, zastitari i komunalni redari osiguravaju podrucje oko ciglane. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Projektantom je imenovan Nikola Miletić, ovlašteni inženjer građevinarstva, koji će uoči rušenja dimnjaka, dati izjavu za novinare, u 10,50 sati. Iz "Ciglane nekretnine" d.o.o. objavili su i važne informacije za građane.

"Za potrebe izvođenja radova uklanjanja dimnjaka na lokaciji Ilica 288, objekta Stare ciglane, u nedjelju, 21. veljače od 11,45 do 12,15 sati biti će onemogućeno kretanje Ilicom na dijelu od Selske ceste do ulice Oranice. Uklanjanje dimnjaka predviđeno je u 12 sati", izvijestili su.

Stanovnike Črnomerca, koji žive u neposrednoj blizini, zamolili su da do 11,45 sati otvore prozore i spuste rolete te ih drže otvorenima do oglašavanja kraja detonacija zvučnim signalom kako ne bi došlo do pucanje stakala zbog stvaranja podtlaka prilikom miniranja. Građane su također zamolili da ne stoje kraj otvorenih prozora i gledaju rušenje dimnjaka. Za promet će se zatvoriti i sve sporedne ulice u tom dijelu Ilice, a bit će zabranjeno i kretanje pješaka.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova biti će: Ilica - Oranice - Zagrebačka cesta - Prilaz baruna Filipovića i Ilica - Selska cesta - Zagorska - Tomislavova - Zagrebačka cesta - Oranice - Ilica.

Tijekom radova promet će se odvijati, prema privremeno postavljenoj regulaciji. Privremenu regulaciju prometa dodatno će regulirati djelatnici II. policijske postaje Zagreb (Črnomerec-Susedgrad), te djelatnici prometnog redarstva, priopćeno je.