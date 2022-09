Stručnjaci o kolapsu u Zagrebu: Ovo je suludo, netko je ovo morao odobriti!

Što možete napraviti u dva sata? Pogledati film ili predstavu, otići iz Zagreba do Opatije ili Gospića, a prošloga ponedjeljka toliko je trebalo za vožnju gradskim autobusom od Laništa do Glavnog kolodvora. Jadranski most, ali i remetinečki rotor bili su vjerojatno mjesta s najvećom koncentracijom psovki u državi jer su radovi na mostu u kombinaciji s kišom rezultirali prometnim kolapsom.



Pa to su milijunski gubici!