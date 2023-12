Spektakularan doček u podne uz Ivanku, Mrleta i "Kišne razdragance"

Ivanka Mazurkijević te Damir Martinović Mrle sa svojim "Kišnim razdragancima" danas će u prijepodnevnim satima te točno u podne zabavljati mališane na jednoj od najatraktivnijih zagrebačkih adventskih lokacija, Ledenom parku. Njihovi "Kišni razdraganci" predstavljaju nastavak uspješne slikovnice i CD izdanja s deset pjesama iz 2019. godine, objavljenih pod okriljem Dallas Recordsa. Glazbu ovog kreativnog autorskog dvojca, prati zanimljiva slikovnica koja je nastala iz pera Lane Letović Perčin.

Nastup se odvija unutar scenografske priče inspirirane likovima iz slikovnice, a djelo su dizajnerice Sunčane Jozić. Mališane očekuje interaktivni doček u podne, tulum kroz ples, igrice i razgovor, a program počinje u 11:30 sati. U podne će biti tradicionalno odbrojavanje, a nakon toga fotografiranje s Ivankom i Mrletom. Posjetitelji će ondje imati prilike kupiti i Mrletovu novu slikovnicu.

– Kišni Razdraganci su Mrletova davna pjesma iz Termita, no kako je Rijeka u Hrvatskoj, a i šire, poznata po kiši, napravili smo vesele Kišne Razdragance koji pjesmom i interakcijom s djecom rade pravi tulum. To je prvenstveno bila slikovnica s CD-a, no nakon što smo osvojili Porina, ušli smo na sve liste knjižnice i dućane pa smo presretni da od 2019. sviramo koncerte naše muzike. Nedavno su izašli Kišni Razdraganci 2 koje možete poslušati na digitalnim platformama – ističe Ivanka Mazurkijević.

Osim vesele ekipe razdraganaca, najmlađi posjetitelji imat će priliku uživati i u facepaintingu uz božićne vilenjake, dodatno upotpunjujući čaroliju Ledenog parka.

Kako bi blagdanska idila bila potpuna, organizatori su posvetili jednaku pažnju i odraslim posjetiteljima, kreirajući program koji će upotpuniti radost blagdana za sve generacije.

Osim bogate ugostiteljske ponude tu je i posebna ponuda toplih pića, koktela i nezaobilaznog pjenušca, glazbeni program u ritmu najljepših domaćih i stranih blagdanskih hitova koji će vas sigurno rasplesati te nekoliko fotopointova od kojih izdvajamo poljubac ispod imele - idealan za zaljubljene parove.

Novogodišnji program trajat će od 11 do jedan sat iza ponoći, no klizalište će, izvanredno te noći, biti otvoreno sve do dva sata iza ponoći kako biste mogli doslovce uklizati u novu godinu.