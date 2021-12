Škoro: Tomašević očito ne zna neke stvari, mogao je uprihodovati trostruko da je ostavio sve kućice

Miroslav Škoro održao je na zagrebačkom Tomislavcu jutros konferenciju za medije u kojoj se dotaknuo Adventa koji je ove godine organiziran u smanjenom kapacitetu.

- Čini mi se da ovo iza nas nije viđeno još 18. stoljeća carske Rusije. Bio je jedan ruski knez koji se zvao Grigorij Aleksandrovič Potemkin i on je, kada je htio obmanuti caricu Katarinu II. nakon rusko-turskoga rata, u novoosvojenim krajevima je pravio siluete zgrada i pastira i selio to po krajevima koje bi ona posjetila kako bi carica povjerovala kako je on učinkovit u izgradnji i obnovi tih krajeva - kazao je na početku Škoro.

- Mislim da ovo samo za sebe govori. Nisam od onih ljudi koji je nakon izbora trčao po Zagrebu i govorio - 'Jesam li vam rekao', nisam jedan od onih koji mu nije dao priliku, a mislim da sam najpozvaniji govoriti o potezima gospodina Tomaševića jer sam s njim dio u direktnoj utrci u kojoj je on uvjerljivo pobijedio. Međutim, ta pobjeda se zasnivala na određenim obećanjima i bez obzira koliko se neki sada busali da su se oni suprotstavili Tomaševiću, nisu. Dok su oni bili po drugim dijelovima Hrvatske i vodili svoje žene kod frizera, ja sam bio na mnogobrojnim sučeljavanjima s njim i govorio da neke stvari neće moći - osvrnuo se na svibanjske lokalne izbore.

On očito zna neke stvari, ali je puno toga što on ne zna, smatra Škoro, i to se pokazalo u ovih više od 100 dana mandata.

- Ovaj advent koji je bio najbolji više godina je nešto što je Tomašević ukrao poput Grinča. Znam da će neki govoriti da se ja sad bunim jer sam imao kućicu, ali ja sam ju imao na nekakvom natječaju koji je bio loš i kojeg sam ja prozvao. Takav natječaj trebalo je promijeniti da Zagreb od toga ima koristi. Tomašević se hvali da je napravio sustav u kojemu će s 90-ak kućica prihodovati 3,3 milijuna kuna, za razliku od 900.000 kuna iz 2019. godine. Čista matematika govori da je mogao uprihodovati gotovo 10 milijuna kuna da je zadržao broj kućica koji sada evidentno građanima nedostaje - govori.