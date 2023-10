Šetnja s coprnicama, tango pod maskama, Harry Potter i Harry Styles... Donosimo ultimativni vodič za Noć vještica u Zagrebu

Sutra je praznik, ne radi se pa možda u tome leži razlog zašto je Noć vještica postao spektakl koji se u Zagrebu ne propušta. Rijetki su kafići koji se danas neće uresiti bundevom, a maskirani ljudi šetat će metropolom iako je fašnik tek za tri i pol mjeseca. Noćni život metropole danas je bogat događanjima, a mi smo izdvojili one najzanimljivije.

Poslovično, ponajbolji tulumi večeras su u Močvari, no ulaznice su, napominjemo, već rasprodane. Za večerašnju ludu noć možda je najbolje pripremiti se, prigodno, uz gornjogradske coprnice. Od 19 sati s njima možete prošetati Gradecom ii doznati što se kroz stoljeća u coprničkim kotlima kuhalo, kako se čaralo, vračalo i bajalo te upoznati stvarne povijesne žene moćnu Katu Cankovicu, drsku plemkinju i Sybillu, biće što i nije s ovog svijeta, a bar imenima mnoge Barice, Dragice i Margarete čija je osobna povijest tkivo ovog grada. Cijena ulaznice je 12 eura, za djecu sedam, broj mjesta je ograničen, a prijaviti se možete na mail findrik.martina@gmail.com, FB poruke ili mob 091/6067770.

Nakon đira s coprnicama po Gornjem gradu, valja svratiti u Craft Room na Opatovinu 35 gdje su u planu projekcije kultnih horor filmova, nakon čega će se održati društvene igre jezive tematike i natjecanje za najbolji kostim. Upad je pet eura. Puno bachate, puno salse, malo reggaetona na meniju je Ritma grada u Gajevoj gdje će se također održati natjecanje za najbolju masku. Zaplesati pod maskama možete i u kafiću Tango Passional u Savskoj 120, a upad je sedam eura.

Stanovnici Vrbana i okolice mogu se uputiti u Frida Bar Point Centra gdje se održava večer crnog humora. Komičari Aleksandar Perišić (Srb), Igor Drljo (BiH), Branko Krsmanović (Srb), Josip Gotovac (Hr) i Lav Geber (Hr) nastupat će u Halloween kostimima, a cijena je osam eura.

U Metropolis music & billiard clubu u Aveniji Dubrovnik 10 održava se poseban party za sve ljubitelje Harryja Pottera gdje možete doznati posjedujete li Nevilleove plesne pokrete ili pak dijelite Ronovu malodušnost prema plesu. Za stravično dobru atmosferu pobrinut će se oni-čije-ime-se-ne-smije-spomenuti te stoga, a na party su također pozvani dementori, pauci, vukodlaci pa čak i smrtonoše. Upad je pet eura. Animagusima je zabranjeno sudjelovanje u izboru maske.

Fanovi drugog slavnog Harryja zabavljat će se pak u Spunku na Harryeen partiju, koji je, kako kažu, "all about the fans" i pa playlistu slažu svi po ključu da svatko odabere jednu Harry Styles / One Direction pjesmu koju želi čuti tu večer. Upad je pet eura.

Halloween se slavi i u Crnom mačku u Mesničkoj 12, upad je besplatan, muziku pušta DJ Mondae, na meniju su kokteli, a ulaz je slobodan. Za ludu atmosferu u Bikers Beer Factoryju pobrinut će se planetarno popularni Ladysingers Band.

Ludi tulum na četiri različita podija do 5:45 održava se i u Katranu gdje se možete opustiti uz mashup hitove, latino, house klasike i treš, a upad je deset eura za maskirane, a 15 za one bez maske. U Petom kupeu čaga se uz DJ Reu &Indy te hip hop i RNB Confusion party "Kid's see ghosts". Nakon prošlogodišnjeg rekordno posjećenog Stranger Things partija, nastavljaju tradiciju najstrašnijih partija u gradu.

U Hard Placeu od 21 sviraju Superbake, a na repertoaru su im rock hitovi od ZZ Top i AC/DC, preko Jimi Hendrixa i Queen, do Van Halena, Culta ili Billy Idol i Aerosmitha. Mimi Mercedez headlinerica je Halloween partija na dva floora u Tvornici kulture, a upad je 14 eura.

Ljubitelji žešćeg zvuka od 21 sat headbangat će u Vintage Industrial baru na Pantera Tribute! bendu uz Pantera klasike u orkestraciji benda Strength Experience koji čine četvorica mladića, ujedno i članovi zapaženih autorskih metal bendova, koji Panteru slušaju od osnovnoškolskih dana. Upad je pet eura.

Boogaloo za Noć vještica nudi zabavu na dva flora. Na manjem će DJ Tomi Phantasma puštati dark electro klasike, a poseban nastup održat će VIS Niprije. Oni skloniji elektronici plesat će na velikom flooru gdje nastupa duo The Yellowheads, koji varira od atmosferične elektroničke glazbe sve do techna s retro prizvukom. Njihove su trake objavljene na raznim labelima kao što su Kraftek, Suara, Toolroom, Tronic, Break New Soil, Analytictrail, Phobiq, Trapez te mnogi drugi, a svoju popularnost mogu potvrditi sa headlinerskom pozicijom na mnogim festivalima i klubovima gdje su nastupali uz bok s Pendulumom, Umekom, Pacom Osunom, Josephom Caprijatijem. Cijena je 20 eura.

Tulum je i u AKC-u Attack, odnosno u Mediki gdje od 23 svira duo Ritmo Loco koji noćas postaje Ritmo Muerto, dvije dame iz velegradskog podzemlja koje će prodrmati vaše stavove i kukove. Zabava im je u venama, zato tu noć ne vjerujte drugim ženama. Upad je pet eura za nemaskirane, a tri za maskirane.