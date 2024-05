Šarijanata predstavlja svoj debitantski singl

Šarijanata, šesteročlana akustična folk-punk cabaret senzacija, izdaje svoj debitantski singl i spot i tom prigodom 1. lipnja organizira folk-punk cabaret večer u CirkoBalkana šatoru iza kluba Močvara. Iako ovaj mladi bend iza sebe već ima desetke nastupa diljem Hrvatske i šire, javnosti će se tada po prvi puta predstaviti s pjesmom “Beyond the End of the Road”.

Šarijanatina je glazba spoj romskog i slavenskog etna s američkim folk-punkom, a pjesme su pisane dok su svirali na ulicama diljem Europe. "Beyond the End of the Road" je zapravo himna takvom načinu života.

Bend čine prijatelji iz Zagreba, Rijeke, Osijeka, Samobora i Zvoneće, a neki od članova su već dobro poznata lica na hrvatskoj underground sceni. Ivan Andrašić na cajonu član je post-punk bendova "Parnepar", "How Yes No" te "Žblj Mozaik". Mihael Večković na dudama, osim folklornih dostignuća, bio je član projekata "Drotpad", "S kim ja radim?" i "Once alive". Glavni vokalist Karlo Klanac sa spomenutim članovima svira bas u projektu "Pod". Tu su i Ana Tarle na violini, Ivan Šimić na harmonici te Jan Vržina na gitari, oni po prvi puta rade autorski istup.

Članovi benda kažu da ih se često pita što znači "Šarijanata".

– Šarijanata je škripa guma na autocesti oko naplatnih kućica u ponoć. Šarijanata je šansa da se taj auto zaustavi. Šarijanata je šum valova koji kroz klifove dopire do parka gdje su u mraku postavljeni šatori. Šarijanata je šok što slijedi nakon što ti šepavi šetač na prepunoj ulici nekog prašnjavog grada ubacuje novčanicu za svirku, ali je i šešir u koji je novčanica upala, kao i šank na čijoj će izgrafitiranoj površini ona završiti. Šarijanata je škakljanje leđne moždine kad harmonika ili gajde ili violina udare solažu, šibanje mahnitog ritma gitare ili cajona te šamar pjevača ili pjeva kompletnog kolektiva. Šarijanata je šal prosvjednika i šaka prema šaru. Šahovska igra šakala i štakora, ono šizofreno u šamanizmu i ono šamanističko u šizofreniji, širina šarenila i šapat Šrilančanina u Škotskoj. Šarijanata je šund – objašnjavaju.