ZATVOREN DIO GRADA

UŽIVO Konačno se ruši zgrada u Petrinjskoj ulici, simbol zagrebačkog potresa

Petrinjska ulica na dijelu od Boškovićeve do Đorđićeve ulice i Đorđićeva ulica u zoni raskrižja s Petrinjskom ulicom od petka 18.03.2022. godine od 19.00 sati do nedjelje 20.03.2022. godine do 20.00 sati, bit će zatvorene za sav promet