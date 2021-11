Rođendan Milana Bandića: Natalija Prica, Slavko Kojić i Ivica Lovrić zapalili svijeće na Mirogoju

Bile su to fešte o kojima se još dugo pričalo. Da je živ, pokojni gradonačelnik Milan Bandić danas bi proslavio 66. rođendan. Posljednja dva desetljeća, na proslavama je znao okupiti čitav grad, a u mondenim zagrebačkim kafićima i popularnim restoranima slavilo se do jutra. Na njegov rođendan svi su bili dobrodošli od najbližih suradnika saborskih i gradskih zastupnika, ministara pa sve do stanovnika omiljenih mu Kozari puteva... Kada je slavio 64. tortu mu je poklonila hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović i tom prilikom otpjevala nezaboravan 'sretan rođendan'.

Dvije godine kasnije, rođendan Milana Bandića na njegovom je grobu obilježilo desetak najbližih mu suradnika iz stranke BM365. Na njihovim je licima bila vidljiva duboka tuga. Vidi se da im šef beskrajno nedostaje. Slavku Kojiću, Ivici Lovriću, Nenadu Predovanu i drugima pridružila se i Natalija Prica, za koju se vjeruje kako je s gradonačelnikom provela njegove posljednje sate. Zanimljivo, nekoh njegovih najbližih suradnika poput Duška Ljuštine, Mirke Jozić i Jelena Pavičić Vukićević ondje danas nije bilo. Okupljeni su zapalili svijeće, a nekolicini okupljenih novinara obratio se potom Slavko Kojić.

-Nije prošla ni godina dana, prvi puta ovako obilježavamo njegov rođendan. U ovim tužnim trenucima kroz glavu mi prolazi naše 30 godišnje prijateljstvo, obilježeno uspjesima i neuspjesima, od početka gradnje SDP-a u Zagrebu, borbe za ovladavanje političkom scenom, osnivanje Stranke rada i solidarnosti... Skupa smo podijelili uspjehe koji su nemjerljivi u modernoj povijesti. Njegove nasljednike pozivam da učine isto no to im neće biti lako - rekao je Kojić te najavio da če se unutarstranački izbori provesti do 15. prosinca.