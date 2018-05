Proslavljena svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata

Svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata zaštitnice Zagreba i Dan grada Zagreba, proslavljeni su u srijedu navečer svetom misom u zagrebačkoj katedrali koju je predvodio nadbiskup Genove i predsjednik Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE) kardinal Angelo Bagnasco i procesijom mnoštva vjernika sa Zavjetnom slikom Majke Božje od Kamenitih vrata.

Mnoštvo vjernika ispunilo je zagrebačku prvostolnicu i trg ispred katedrale kako bi sudjelovali na koncelebriranom euharstijskom slavlju koje je bilo središnji događaj proslave svetkovine Majke Božje od Kamenitih vrata koju je kardinal Bagnasco predvodio u zajedništvu s kardinalom Bozanićem.

Prije Svete mise nadbiskup Bozanić zahvalio je kardinalu Bagnascu na njegovu dolasku kako bi zajedno s vjernicima hrvatskoga glavnog grada proslavio njima tako dragu i važnu svetkovinu i u znak zahvalnosti i trajni spomen na ovaj susret podario mu je bistu bl. Alojzija Stepinca.

"Zagrebačka katedrala čuva zemne ostatke bl. Alojzija Stepinca, a ona je i svjetionik vjere i nade i mjesto povartka Bogu u sakramentu pomirenja i svima upućuje poziv - Uđimo s hvala na vrata Gospodnja!", poručio je kardinal Bozanić.

Kardinal je zahvalio i hrvatskim nadbiskupima, biskupima, svećenicima, redovnicama i redovnicima, vjerničkom narodu, zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću i predstavnicima državnih vlasti koji su se, istaknuo je, okupili kako bi "svjedočili obnovljenu Pedesetnicu naše dijecezanske crkve, odgovarajući na imperative što smo ih postavili na završetku Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije - upoznati Crkvu, voljeti Crkvu i djelovati u Crkvi".

"Sva svoja nastojanja povjeravamo nebeskom zagovoru Presvete Bogorodice Marije, sv. Josipa zaštitnika Hrvatske i bl. Alojzija Stepinca - svjedoka čiste savjesti, a posebnu nadu polažemo i u naše mlade vjernike koji se pripremaju za nacionalni susret hrvatske katoličke mladeži koji će se održati 2020. u Zagrebu i Zagrebačkoj nadbiskupiji", istaknuo je.

Kako je rekao kardinal Bozanić, danas častimo Majku Božju od Kamenitih vrata - zaštitnicu grada Zagreba, Majku ljubavi i mira , a na slikovit bismo način mogli reći da je "Marija pohitala s Griča na Kaptol da ova dva povijesna zagrebačka brežuljka poveže u molitvi i brizi za Crkvu i narod".

Poseban pozdrav uputio je i sudionicima 25. Svjetskog kongresa liječnika katolika (FIAMC – World Federation of Catholic Medical Associations) koji se održava u Zagrebu od 30. svibnja do 2. lipnja pod nazivom "Svetost života i medicinska profesija od Humanae Vitae do Laudato Si", a među ostalima, nazočit će mu i predsjednik Papinske akademije za život Vincenzo Paglia.

Bl. Alojzije Stepinac daje glas duši hrvatskoga naroda

Kardinal Bagnasco u homiliji je istaknuo kako sudjelovanje mnoštva vjernika očituje njihovu pobožnost prema Presvetoj Djevici i pokazuje koliko je Bogorodica udomljena u njihovim srcima.

Rekao je kako se današnja svetkovina podudara s Marijinim pohođenjem sv. Elizabeti, a u otajstvu toga susreta vremešna rođakinja postavlja pitanje Djevici Mariji - ta otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega, a i mi s njom govorimo - otkuda da nas ona stoljećima čuva na Kamenitim vratima što nas pak podsjeća da Bogorodica nastavlja pohađati jednostavne i vjerne ljude.

"Narodi i nacije danas su zahvaćeni smrtonosnim individualizmom koji u ime posvemašnje slobode dijeli ljude jedne od drugih i svakoga osuđuje na tužnu osamljenost", rekao je kardinal Bagnasco i dodao kako "zatvarajući se Kristu, koji je svjetlo naroda, gubimo hranu za dušu, snagu za protivštine i tako postajemo zemaljski lutalice umjesto nebeski hodočasnici".

Kardinal Bagnasco rekao je kako ne možemo ne spomenuti bl. Alojzija Stepinca i podsjetio je kako ove godine slavimo 120. obljetnicu rođenja bl. Alojzija Stepinca i 20. godišnjicu njegove beatifikacije. Dodao je kao je poznata duboka pobožnost bl. Alojzija Stepinca prema Majci Božjoj zbog koje je žarko preporučivao molitvu Svete krunice, a i kako se osobno preporučivao zagovoru Presvete Djevice od Božjega Srca.

"Možemo reći da bl. Alojzije Steinac u određenom smislu daje glas duši hrvatskoga naroda, njegov glas izražava duh Hrvatske, duh oblikovan njezinim jezikom, kulturom, predajom i poviješću, a to bogatstvo nije ostalo samo u prošlosti, ono je prisutno i u sadašnjosti, nije mrtvo već plodonosno i sposobno nadahnuti zajednicu života koja ima lice duše ", istaknuo je genovski nadbiskup.

"Ako je dakle ta baština plodna i vjerom življena i i prenošena s jednoga naraštaja na drugi, tada narod ima nešto lijepo i veliko, istinito i plemenito što može ponuditi drugim narodima kako bi brodili zajedno u poštovanju i bradskoj blizini", rekao je kardinal Bagnasco.

Predsjednik CCEE-a poručio je okupljenim vjernicima da ne zaborave svoje podrijetlo jer, istaknuo je, "zaboraviti znači ne znati tko smo i kamo idemo, a naši su korijeni Evanđelje koje nas otvara bližnjima i oblikuje nas, premda se danas čini da je Evanđelje zastarjelo, a moderno je razmišljanje koje isključuje Boga".

Nakon svete mise procesija je sa Zavjetnom slikom Majke Božje od Kamenitih vrata krenula preko Trga bana Josipa Jelačića, Radićevom ulicom do Kamenitih vrata.