VIDEO Sudar tramvaja u Zagrebu, jedan izletio iz tračnica: 'Koja katastrofa, jedva se mičemo u koloni'

Na križanju Vukovarske ulice i Avenije Marina Držića u Zagrebu stvorio se prometni kolaps, i to zbog tramvaja koji je na spomenutom križanju izletio iz tračnica.

Prema neslužbenim informacijama s terena, do još jednog u crnom nizu izlijetanja iz tračnica posljednjih tjedana došlo je zbog sudara dvaju tramvaja. Tramvaj na liniji 5 udario je tramvaj na liniji 8 u raskrižju Držićeve i Vukovarske te ga tom prilikom izbio iz tračnica. Petica je, prema prvim informacijama, skretala iz Držićeve u Vukovarsku i tom prilikom naletjela na osmicu koja se kretala iz smjera Zapruđa prema Mihaljevcu. Ozljeđenih osoba, koliko nam je u ovom trenutku poznato, srećom, nema.

Je li posrijedi tehnički kvar ili ljudski faktor utvrdit će istraga i policijski očevid. Prema izjavama svjedoka, vozač petice dva puta je naglo kočio prije nego što iz Držićeve umjesto desno u Vukovarsku, tramvaj počeo skretati lijevo. U tom trenutku naišla je osmica koja je vozila u suprotnom smjeru te je tramvaj od siline udara tramvaj iskliznuo iz tračnica. U nesreći su sudjelovala dva tramvaja jedan tipa TMK 2200 (proizveden u Končaru 2005.) i drugi TMK2100 (proizveden u Končaru 1997.).

Čitatelji nam javljaju da je zbog incidenta nastala velika gužva u prometu. – Tramvaji stoje od Branimirove do Vukovarske. Jedva se mičemo u koloni. Koja katastrofa, da ni jedan ponedjeljak ne moze početi normalno – žale nam se čitatelji.

ZET javlja da je od 7:35 zastoj tramvajskog prometa na tom raskrižju i da linije 2, 3, 6, 7, 8 i 13 prometuju izmijenjenim trasama i uz kašnjenja.

Linija 2 Branimirova - K Mislava - Borongaj,

Linija 3 Ljubljanica - Savski most,

Linija 5 Prečko - Glavni kolodvor - Trg žrtava fašizma - Kvaternikov trg - Maksimir

Linija 6 Glavni kolodvor - K. Mislava - Šubićeva - Maksimir,

Linija 7 Dubrava - Šubićeva - Branimirova - Glavni kolodvor - Savski most,

Linija 8 Mihaljevac - Branimirova - Glavni kolodvor - Zapadni kolodvor,

Linija 13 Kvaternikov trg - Savska - Jarun.

Velik dio grada ostao je tako bez tramvajskog prometa pa su iz ZET-a uključili izvanredne autobusne linije na relacijama od Savišća do raskrižja Vukovarske i Savske, iako je upitno koliko će taj autobus biti od koristi jer je Vukovarska u zastoju. Zatim vozi izvanredna autobusna linija od Zapruđa do Držićeve, no također s kašnjenjima jer je i tamo velika kolona. Tramvaji koji su se zatekli u Novom Zagrebu, a koji je sada tramvajski odsječen, kruže na relaciji Zapruđe - Savski gaj.

Foto: Google Maps

Zbog iskiznuća tramvaja nastali su veliki zastoji. Zastoj Držićevom avenijom dug je oko dva kilometra, gotovo do Zapruđa. Kolona je i na Vukovarskoj od Lisinskog prema istoku. Čep se prelio i na okolne pravce zbog izbjegavanja zastoja pa je tako zakrčen Most slobode u smjeru sjevera, kolona je od Muzeja suvremene umjetnosti. Slavonska avenija u zastoju je u oba smjera, no ponajviše u smjeru istoka, gdje se kolona proteže od Vrbana, odnosno Ulice Hrvatskog sokola do Heinzlove.

– Ovo jednostavno više nije normalno, razumijem sudar, ali koji mozak moraš biti da raskopaš pola grada na radni dan u isto vrijeme – komentirao nam je vidno nervozni vozač.

Podsjetimo, kolaps je i na zapadu grada gdje traje sanacija pruge od prošlotjednog iskliznuća kod Zapadnog kolodvora. Zastoj je na zelenom valu koji je cijelom dužinom crveni na Google kartama, zatim Jagićevom ulicom. Gužva je i na Prilazu baruna Filipovića te Zagrebačkom cestom u smjeru sjevera. Na istoku grada, u Sesvetama, traju radovi na Branimirovoj te je također velik zastoj iz smjera Sesveta prema centru grada. U Zagrebu je jutros brže pješke ili biciklom.

Radovi na prometnicama

Ranije je Večernji pisao da su u tijeku radovi na nekoliko zagrebačkih prometnica, zbog čega su također zastoji u prometu. Raskrižjem Zagrebačka cesta – Ulica kneza Branimira u Sesvetama promet će biti otežan do ponedjeljka, 11. ožujka, do 04:00. Promet će se u navedenom razdoblju odvijati suženim dijelom kolnika (u smjeru istok-zapad jednim prometnim trakom) odnosno u nekim smjerovima bit će onemogućen. Zabranjeno će biti prometovanje iz Zagrebačke ceste u Ulicu kneza Branimira (smjer istok-jug), kao iz Ulice kneza Branimira prema ulici Dubrava (smjer jug - zapad).

Posebnu pozornost trebaju obratiti pješaci, s obzirom na to da će se u zoni gradilišta kretati povećani broj teretnih vozila i opreme. Kako bi se na raskrižju izbjegla dodatna zagušenja, predlažu se obilazni pravci. Iz smjera istok Zagrebačka – Ljudevita Posavskog – Slavonska avenija – Heinzelova – Ulica kneza Branimira i obratno, a iz smjera zapad: Dubrava – R. Škrnjuga – Ulica kneza Branimira – Aleja Javora – Platana – Čulinečka – Slavonska avenija – Ljudevita Posavskog – Zagrebačka.

Na raskrižju Jarunske ulice i Ulice A. Piazze izvodi se kružni tok. Za vrijeme radova, do ponedjeljka, 4. ožujka do 15:00, bit će onemogućeno kretanje vozilima kroz raskrižje, a obilazni pravac će biti Jarunska - M. Haberlea - Horvaćanska cesta - Hrgovići - Jarunska i obratno.

Raskrižjem Ulice Republike Austrije/Hanuševa/Jagićeva bit će otežan promet do utorka, 5. ožujka, do 04:00. Zbog izvođenja hitne sanacije oštećenja tramvajskog kolosijeka u raskrižju Ulice Republike Austrije/Hanuševa/Jagićeva zauzet će se dijelovi kolnika, dok će se promet odvijati po preostalom slobodnom dijelu. Za vrijeme navedenih radova bit će onemogućeno skretanje iz Klaićeve ulice u smjeru juga.

Na cesti Ivana Mažuranića (Kašina) bit će otežan promet do 14. ožujka. Radovi sanacije nogostupa traju 30 dana, a sav promet odvija se suženim dijelom kolnika. Zbog sanacije željezničkog kolosijeka, koju izvodi HŽ infrastruktura, željezničko-cestovni prijelaz na Vodovodnoj ulici bit će zatvoren za sav promet do utorka, 27. 2., do 20:00. Obilazni pravci za vrijeme radova bit će Zagorska – Selska – Prilaz b. Filipovića – Vodovodna – Ilica – Selska – Zagorska – Vodovodna.

