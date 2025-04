Proglašeni pobjednici novog zagrebačkog HACKL-a: Ovi timovi smislili su najbolje rješenje za popularizaciju sporta

U Zagrebačkom inovacijskom centru – ZICER-u, vodećem startup hubu u Europi, nakon intenzivnog 24-satnog rada na rješenjima, izabrani su pobjednici četvrtog izdanja HACKL-a - programerskog natjecanja koje organiziraju Grad Zagreb i ZICER, a kojem je cilj izrada tehničkih rješenja za učinkovitije, transparentnije i dostupnije javne usluge.

U ovom izdanju HACKL-a pod nazivom „Sport na volej“ u fokusu je bila tema sporta, a pred natjecatelje bio stavljen izazov razvoja rješenja koja će građanima omogućiti jednostavan i jasan pristup popisu sportskih natjecanja te njihovim rezultatima. Grad Zagreb je za najbolje sudionike – koji su uložili vrijeme, znanje i trud – osigurao i vrijedne nagrade: 3.000 eura za prvoplasirani tim, 2.000 eura za drugoplasirani te 1.000 eura za trećeplasirani tim.

U HACKL-u je sudjelovalo 10 timova. Stručni žiri je među odličnim rješenjima izabrao najbolje od najboljih, a zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba Luka Korlaet dodijelio je nagrade. Prvo mjesto pripalo je timu Prozoor, drugo mjesto timu Altersport, a treće mjesto timu Fiona, Shrek i Magare.

„Moram reći da sam zaista ugodno iznenađen prezentacijama sudionika. Ujevićevim riječima, danas je ZICER kristalna kocka vedrine: oaza pameti, progresivnog promišljanja i duha, što su sudionici svojim izlaganjima sjajno pokazali“, izjavio je zamjenik Korlaet, ističući važnost digitalne dostupnosti sportskih sadržaja i ulogu tehnologije u poticanju aktivnog života.

„Na hackathon smo se prijavili iz želje da se dobro zabavimo i nastavimo njegovati već dobro uigranu timsku dinamiku dok paralelno stvaramo nešto korisno. Kroz 24 sata stvorili smo rješenje za popularizaciju sportova u gradu Zagrebu. Poseban smo naglasak stavili na vrijednost zajednice i gamefikaciju kao ključni motiv za privlačenje korisnika našeg rješenja. Veselimo se mogućnosti implementacije rješenja Sportinjo prvo u gradu Zagrebu, a potencijalno i globalno“, rekli su nam članovi pobjedničkog tima Prozoor - Karlo Vrančić, Maksim Madžar i Ian Balen, studenti 4. godine Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

„Cilj nam je bio da se sudionici HACKL-a pokušaju zamisliti u ulozi krajnjih korisnika i iz te pozicije razviju primjenjiva, intuitivna tehnološka rješenja. Većina timova u tome je i uspjela – kreirali su sustave koji nisu samo korisni građanima, već su i jednostavni za korištenje sportskim savezima i svima koji rade na unosu podataka vezanih uz sport i sportska natjecanja. Čestitam svim timovima na iznimnom trudu, radu i angažmanu“, istaknuo je Dražen Lučanin, pročelnik gradske Službe za informacijski sustav i tehničke poslove. Dodao je i kako je pobjednički tim prošlogodišnjeg hackathona „Kultura na dlanu“ u suradnji s Gradom Zagrebom uspješno dovršio softverski dio projekta.

„Trenutno smo u fazi edukacije krajnjih korisnika – ustanova koje će koristiti sustav – i uskoro očekujemo njegovo lansiranje u produkciju. To je još jedan dokaz da rješenja nastala na hackathonu imaju stvarni potencijal za implementaciju i održivost“, zaključio je Lučanin.

„Veseli me što smo i kroz četvrto izdanje HACKL-a u kratkom roku došli do konkretnih i primjenjivih rješenja. Svi finalisti pokazali su potencijal da svoje ideje razviju do razine realizacije i dugoročne održivosti. U tijeku su prijave za naše nove akceleracijske programe, u kojima timovi i startupovi mogu steći praktična i primjenjiva znanja, a uz to im je dostupna i financijska podrška iz fonda vrijednog više od 300.000 eura“, istaknuo je Frane Šesnić, direktor ZICER-a, čestitavši svim sudionicima na uloženom trudu.

Dodao je kako su hackathoni izvrsna forma za povezivanje ljudi različitih profila i interesa u stvaranju inovativnih rješenja – ali i sjajna prilika za dobru zabavu i vrijedne nagrade. „Trenutno su otvorene prijave za hackathon TALE, usmjeren na osmišljavanje novih načina doživljavanja književnih priča, a uskoro krećemo i s fintech hackathonom, za koji će prijave biti otvorene početkom svibnja“, najavio je Šesnić.

„Zadovoljan sam što smo kroz HACKL dobili rješenja s konkretnim potencijalom za unapređenje promocije sporta i sportskih natjecanja. Poseban naglasak smo željeli staviti na povećanje vidljivosti onih sportova koji nisu toliko u fokusu javnosti – sportova koji, za razliku od nogometa, košarke, odbojke ili tenisa, često ostaju u sjeni. Vjerujem da će dobiveno pobjedničko rješenje, koje će se dorađivati i unaprjeđivati, doprinijeti većoj prepoznatljivosti i podršci tim sportovima“, istaknuo je Filip Jurišić, voditelj podružnice Zagrebački digitalni grad Zagrebačkog Holdinga.

„Sport je važan za zdravo odrastanje i zdravo društvo. Iz tog razloga Grad Zagreb na različite načine pokušava poboljšati i unaprijediti taj sustav kroz ulaganja u sportske objekte, dvorane i igrališta. Ono što nedostaje sustavu je informacija. Mnogi građani nisu ni svjesni koliko zapravo puno sporta imamo u Gradu Zagrebu – tu je 71 sportski savez i preko 800 sportskih klubova. Zato me posebno veseli implementacija kroz HACKL razvijenoga rješenja. Time ćemo korisnicima olakšati pristup podacima i ujedno popularizirati sport“, naglasila je Kristina Singer, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade. Svoj doprinos hackathonu „Sport na volej“ dali su generalni pokrovitelj RAO, tehnološki partner Gdi te podržavatelji Hikvision, Odašiljači i veze, Microlink, KING ICT i MMM Agramservis.