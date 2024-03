Pripremite se: Od danas pa sve do sredine mjeseca kopat će se na frekventnoj zagrebačkoj prometnici

Zbog prekopa nogostupa na Aveniji Većeslava Holjevca kod broja 42 od danas pa sve do 16. ožujka bit će otežan promet u razdoblju od 8.30 do 15 sati. Povremeno će se zauzimati jedan prometni trak, i to najdulje na pola sata. A do sutra u 18 sati, podsjetimo, traju radovi na ugradnji kamera na semaforskim uređajima, i to na križanju Holjevčeve s Avenijom Dubrovnik te Ulicom Jozsefa Antalla, zbog čega je povremeno zauzet jedan trak, a promet se odvija po slobodnom dijelu kolnika. Iz gradske uprave mole vozače da obrate pozornost na privremenu signalizaciju te da imaju razumijevanja zbog mogućih poteškoća u prometu.

A vozači se od početka ožujka moraju dobro naoružati strpljenjem jer u subotu je krenula posljednja faza radova na Jadranskom mostu gdje se trenutno primjenjuje privremena regulacija. Promet se, umjesto na tri, odvije na dva prometna traka u oba smjera. U prvoj fazi radova bit će zatvoren istočni kolnik mosta, a cjelokupan promet obavljat će se dvosmjerno – zapadnim kolnikom.

Promjena ima i u javnom prijevozu pte se očekuju veće prometne gužve, posebno u vrijeme jutarnjeg i poslijepodnevnog prometnog opterećenja. Valja očekivati kašnjenje svih autobusnih linija koje pripadaju terminalu Savski most, kao i linija 109 (Črnomerec – Dugave), 222 (Remetinec – Žitnjak) i 234 (Glavni kolodvor – Kajzerica – Lanište).

U zoni radova na Jadranskom most u bit će onemogućeno kretanje pješaka i biciklista koji će biti preusmjereni preko starog Savskog mosta. Osim toga, i prometovanje teretnih vozila privremeno će biti zabranjeno, kao i izlaz vozila iz smjera Riječke ulice prema Jadranskom mostu. Kako bi se izbjegla dodatna zagušenja, iz gradskog ureda predlažu obilazni pravac: Avenija Dubrovnik – Most Slobode odnosno Most Mladosti.

