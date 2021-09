Prenamijenite! Pet načina na koje možete naučiti djecu zdravim ekološkim navikama

Problem onečišćenja i zagađenosti Zemlje više ne smijemo ignorirati. Ako želimo budućim generacijama ostaviti bolji i čišći svijet, svatko od nas treba se truditi usvojiti ekološke navike - pa i oni najmlađi.

Vrtići i škole imaju programe edukacije o ekologiji, ali neke stvari najbolje se uče doma, u obiteljskom okruženju. Odvajanje otpada, recikliranje, isključivanje svjetla i punjača dok se ne koriste i pranje zubi bez nepotrebnog puštanja vode djetetovi su prvi ekokoraci.

Odgoj u skladu s očuvanjem okoliša traži mnogo kreativnosti i inovativnih načina učenja. Donosimo pet prijedloga kako učenje o ekologiji učiniti što zabavnijim.

Pronađite uzore u slikovnicama

"Čudesno drveće", "Zeleni snovi", "I ja mogu spasiti svijet", "A što s otpadom" samo su neki od naslova takozvanih zelenih slikovnica. Čitanjem knjiga zbližavate se s djetetom, a istodobno mu dajete važne životne lekcije. Priče za djecu uvijek završavaju nekom porukom, koju je lakše zapamtiti uz zabavne likove i dogodovštine koje ih prate.

Sljedeći put kad bude trebalo baciti smeće, dijete će se sjetiti da je, primjerice, mali zeko odvajao otpad, pa zašto ne bi i on? Slikovnice i priče sa životinjama kao glavnim likovima posebno su zanimljive mlađoj djeci. U određenim istraživanjima snova djece mlađe od šest godina pokazalo se da u više od 80% snova glavne uloge imaju upravo životinje.

Recikliranje

Nabavite male šarene kante za smeće u koje će i vaši najmanji ukućani moći odvajati otpad. Plava za papir, žuta za plastiku i zelena za miješani otpad. Na svaku kantu možete nalijepiti i sliku s onim otpadom koji joj pripada. Tako dijete uči i pamti kako pravilno razvrstavati. Tijekom odvajanja djetetu svakako objasnite zašto to radi i posebno istaknite njegov doprinos u očuvanju prirode.

- Tijekom razvoja svijesti o sebi dijete koje je odvojeno od prirode stvara dojam da je priroda nešto što treba iskoristiti, kontrolirati i čime treba dominirati. Nema osjećaj da je to nešto što treba čuvati i voljeti - piše u radu Odgoj za okoliš, odgoj u okolišu ili prirodni odgoj? autorice Marine Lujić, ravnateljice u Dječjem vrtiću Bajka u Zagrebu, koja je istraživala tematiku ekologije i njezine uloge u životu djeteta.

Kreativni šareni projekti

Uradi sam projekti u kojima ćete koristiti otpad kao što su čepovi, kartonske kutije, role od WC papira i sl. odlična su edukativno-zabavna zanimacija za djecu, ali i roditelje. Prenamjena nekih svakodnevnih predmeta, kao što su plastične boce, potiče u djeci kreativnost i želju za učenjem.

Ne morate razbijati glavu nemogućim idejama jer materijal za dječje projekte možete pronaći i u svojem hladnjaku. Primjerice, karton od mlijeka može poslužiti za izradu kućice za ptice, koja je savršen odabir za obitelji s vrtom. Dijete će danima moći promatrati ptičice koje će slijetati u kućicu koju je ono samo napravilo. A ako želite neku igru, iskoristite kutiju od jaja i štapiće od sladoleda za male šarene katapulte. Plastične boce od vode, jogurta ili sokova upotrijebite za izradu kasice prasice koja će istodobno podučavati dijete ekologiji i štednji.

Doniranje ima humanitarnu i ekološku svrhu

Mnoga djeca imaju igračaka više nego što trebaju te se često ne igraju svima njima - bilo iz dosade, zasićenosti ili manjka vremena. Kako biste malo raščistili sobu, ali i napravili dobro djelo, s vremena na vrijeme potaknite svoje dijete da odvoji igračke za donaciju, koja može ići za dječji dom, crkvu, bolnicu ili neku udrugu. Isto to možete napraviti i s odjećom koju prerastu.

Male zelene obaveze

Osim što ima ekološku, briga o biljkama ima dobru odgojnu komponentu jer dijete uči kako biti odgovoran za drugo biće. Ako u sadnju uključite sjemenke djetetova najdražeg povrća ili voća, to će biti odličan način da nauči koliko je truda i ljubavi potrebno da izraste nešto što on voli.

- Djeca su rođena s osjećajem povezanosti s prirodom te imaju urođenu i razvoju sklonu empatiju prema prirodi. Da bi se ta sposobnost zadržala, potrebno ju je poticati i razvijati od najranijeg doba - prenosi Marina Lujić u svojem radu.

Povedite djecu na Ekotlon!

Stručnjaci, baš kao i roditelji, dobro znaju da mališani najviše uče putem zabavnih igara jer tako najlakše usvajaju nove navike. Zato povedite svoje najmlađe na Ekotlon - najveću plogging utrku, koja se organizira na zagrebačkom Bundeku, 11. rujna u organizaciji 24sata i missZDRAVA. Osim što će se zabaviti i provesti vrijeme u prirodi, najmlađi će imati priliku naučiti mnoštvo toga o recikliranju i očuvanju okoliša kroz razne edukativne radionice. Uz nova znanja koja ih ondje očekuju, moći će osvojiti i razne nagrade, poput omiljenih Morsovaca. Povrh toga, bit će pripremljene dječje igre te nastup dječjeg zbora Zagrepčanke i dečki, uz koje će djeca imati prilike i zapjevati, a roditelji će moći razgovarati sa stručnjacima za nutricionizam, sportskim trenerima i psiholozima... A kako bi sve to mogli bezbrižno pratiti, osigurat ćemo čuvanje djece.

A što bi utrka bila bez vrijednih nagrada? Na Ekotlonu će nagrade moći osvojiti najstariji i najmlađi sudionik utrke, ali i najbrži i najsporiji sudionik utrke u kategorijama 1,3 i 5 km. Onaj najkreativniji također neće ostati praznih ruku, a isto vrijedi i za najfotogeničnijeg natjecatelja. Obiteljska kotizacija iznosi 60 kuna, a za one bez djece 40 kuna. Osim što ćete sudjelovati u očuvanju okoliša, dolaskom na Ekotlon pomažete Dječjem vrtiću Petrinjčica iz Petrinje jer će iznos prikupljen prodajom kotizacija biti utrošen za nabavu opreme koju doniramo vrtiću. Prijave traju do 9. rujna (do 23:59 sati) ili do popunjenja maksimalnog broja natjecatelja, a prijaviti se možete OVDJE .

Dođite 11. rujna na Bundek na najveću plogging utrku u Hrvatskoj!

Prijavite se OVDJE jer će ukupan iznos od prodaje kotizacija biti utrošen za nabavu opreme koju doniramo stradalom Dječjem vrtiću Petrinjčica, a pratiti nas možete i na društvenim mrežama.

