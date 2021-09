U požaru u Zagrebu poginuo muškarac, vlasnik stana: Trebao je odsjesti kod mene tri dana

U požaru stana u zagrebačkom naselju Zapruđe, odnosno u Balokovićevoj ulici na kućnom broju 69 smrtno je stradala jedna osoba. Na teren su izašla tri vatrogasna vozila, a požar je brzo ugašen.

Uznemireni građani odmah su izjurili iz zgrade van.

UŽIVO U zagrebačkom naselju Zapruđe došlo do požara stana

- Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba u 17,53 sati zaprimila je dojavu o razbuktalom požaru na drugom katu stambene zgrade u Balokovićevoj ulici br. 69. Požar je lokaliziran brzom intervencijom 13 vatrogasaca i tri vatrogasna vozila, a u stanu je pronađena jedna muška osoba čiju su smrt konstatirali djelatnici Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba. Osim djelatnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba i Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba, na terenu su i djelatnici PU zagrebačke i Ureda za upravljanje u hitnim situacijama, a mjesto događaja obišao je i zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba Luka Korlaet. Uzrok požara bit će poznat nakon policijskog očevida - izvijestili su iz Ureda za upravljanje hitnim situacijama.

Na terenu su bili vatrogasci iz JVP Novi Zagreb i Žitnjak s tri vozila.

Na mjesto požara stigao je i zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet.

Stigao je i vlasnik stana koji je za Večernji list rekao kako je u šoku jer ga je njegov stan dočekao u zgarištu. Kaže nam kako je unutra bio muškarac koji je trebao tri dana odsjesti kod njega. Gospodin je vidno u šoku i nije htio davati daljnje izjave.

- Zvala me mama da dođem, da je u zgradi dim i da je požar. Odmah sam dotrčala. Čula sam da je u tom stanu došlo do požara. Tog susjeda poznajem, čovjek ima problema u životu, čudni mu tipovi dolaze. Ovakve se ozbiljne stvari nisu događale, on je godinama tu, ali problemi neki postoje. Dao je prijatelju na tri dana jer treba ići doktoru. Kaže da čak nije ni pušio, ne zna što se dogodilo, kako je došlo do požara - ispričala nam je Božica Crnogaj koja stanuje dvije zgrade dalje.

- Netko od susjeda je došao i lupao ljudima koji su najbliže po vratima da izađu van - dodala je.

Iz grada Zagreba nam je potvrđeno da je sustanar preminulog u požaru smješten u hostelu Arena. U trenutku požara nije bio na mjestu događaja već van stana, no zabrinut je u Areni.