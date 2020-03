Potres pogodio i ZOO, životinje se uznemirile

Gibonica Fiona je prestrašena i tužna, a naš pruger, čimpanza King, koji je inače pravi veseljak, neobično je miran. Rekli su nam tako u Zoološkom vrtu gdje su i životinje pod šokom od nedjeljnog potresa jačine 5.5 po Richteru s epicentrom na širem području Markuševca. Tamo, srećom, nije nitko stradao, kako od zaposlenika, tako i od njihovih maksimirskih stvorenja. U jednoj od naomiljenijih okupljališta i gradskih simbola ovih se dana čuje samo vjetar, a prolaze tek timaritelji i ostali zaposlenici jer je vrt, kao i većina drugih ustanova gdje je obično velik broj ljudi, trenutačno zatvorena.

- Zbog pandemije virusa COVID-19 Zoološki vrt je zatvoren za posjetitelje, a kako se prvi potres dogodio dok su naši timaritelji i tehničko osoblje stizali na posao, nitko od ljudi nije ozlijeđen. I sve su, srećom, životinje dobro - javio nam je ravnatelj ZOO-a, Damir Skok, dodajući kako su neke od životinja bile su potresene, a najviše je ova elementarna nepogoda uzdrmala 4-godišnju gibonicu Fionu. Ona je, inače, postala javnosti poznata kao sportska prognozerka kada je 2018. godine tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji prognozirala pobjede i poraze država koje su sudjelovale u derbijima.

- King se, također, neobično ponašao. Bio je mirniji no inače – objasnio je ravnatelj Skok. Za 22- godišnjeg Kinga, pak, to nije uobičajeno jer je inače glavni zabavljač, a, čini se, kako ni on nije ostao ravnodušan nakon nepogode koja je pogodila njegov rodni grad.

Foto: ZOO Zagreb

- Dio životinja, naime, mnogo intenzivnije od ljudi osjeća podrhtavanje tla. U smirivanju je pomogla blizina dobro poznatih ljudi. Nakon pregleda životinja detaljnije smo pregledali stvari i građevine - rekli su nam iz ZOO-a. Tako su životinje pomazili, nahranili i zbrinuli te krenuli u zbrajanje materijalne štete. U obilasku životinjskog vrta uvidjeli su da ni oni nisu ostali netaknuti ovom elementarnom nepogodom. Akvariji, terariji i nastambe, odnosno ono krucijalno za životinje, srećom, ostalo je neoštećeno, dok neki drugi dijelovi nisu prošli bez „ozljeda“.

- Sretni smo da su svi akvariji, terariji i nastambe neoštećeni. Na upravnoj zgradi pak oštećeni su krov i dimnjak, a u paviljonu Insektarij, kojeg nazivamo i Ptičarija, oštećen je strop. Konkretno, raspucali su spojevi dviju deka. U nekim zgradama ima manjih oštećenja boje te spojeva zidova i spuštenih stropova. Bilježimo i nekoliko raspuknutih stakala – rekao je ravnatelj ZOO-a, Damir Skok, dodajući kako sve to ne utječe na statiku objekata.

Drugim riječima, oni najvažniji nosivi dijelovi zgrada u kompleksu vrta su i dalje sigurni za boravak svih životinja, ali i radnika. Svi su se tamošnji zaposlenici odmah „primili“ posla i počeli sa sanacijom svojeg, kako ga nazivaju, drugog doma, a sve što će biti potrebno će očistiti, razgrnuti, „pogletati“, pobojati i zamijeniti do ponovnog otvaranja Zoološkog vrta.

- Do tada zaljubljenicima u životinjski svijet preporučujemo praćenje naših edukativnih sadržaja putem interneta. Svakoga ih radnoga dana na našim mrežnim stranicama i društvenim mrežama očekuje nešto novo i zanimljivo – navodi Damir Skok. Riječ je tako o videima u kojima se svaki dan građanima predstavlja neka nova, veličanstvena i ugrožena vrsta. Poseban je naglasak, pak, na hrvatskim životinjskim vrstama, među kojima je i endem dinarskog krša, čovječja ribica.

