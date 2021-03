Posadili drvored u Martićevoj ulici i ukazali na važnost zelenih površina

I Martićeva je ulica dobila svoj drvored. Aktivisti Greenpeacea danas su u suradnji s inicijativom 1POSTOZAGRAD ondje zasadili drvored s 10 stabala medvjeđe lijeske, a ova organizcija tako se uključila u Tjedan kolektivne sadnje stabala i ukazala na važnost zelenih površina. Predstavljena je i nova Greenpeaceova kampanja #ZazeleniGrad kojoj su u fokusu upravo zelene površine, kao i podrška građanskim inicijativama koje se bore za očuvanje postojećih i stvaranje novih, kao što to čini 1POSTOZAGRAD.

- Našim gradovima, pa tako i Zagrebu nedostaje zelenila. Posebno je to došlo do izražaja u sadašnjim uvjetima u kojima imamo pojačanu potrebu za boravkom na otvorenom i u prirodi. Želimo potaknuti snažniji razvoj tzv. zelene infrastrukture koja doprinosi bioraznolikosti, smanjuje utjecaj toplinskih otoka, osigurava hlad, smanjuje stres i općenito doprinosi boljem psihofizičkom stanju kod ljudi - kazao je voditelj kampanje #ZazeleniGrad Ivan Gregov. Dodao je kako su predstojeći lokalni izbori prilika da se tema zelenih površina u gradovima nametne kao prioritet, bez obzira na to koja će opcija doći u priliku da o tome odlučuje te zaključio da je Zagrebu potrebno više zelenih površina, a manje betonizacije.

Narednih mjeseci Greenpeace će pojačano ukazivati na ovu potrebu i isticati temu zelenila, kako ovakvim akcijama, tako i kroz doprinos javnim i stručnim raspravama o viziji zelenog Zagreba za budućnost.

- Inicijativa 1POSTOZAGRAD na ovoj lokaciji zagovara drvored već nekoliko godina. Nažalost, tijela lokalne samouprave nisu se u dovoljnoj mjeri angažirala kako bi došlo ranije do sadnje, pa je taj nedostatak sada ispravljen budući da je Greenpeace prepoznao naša nastojanja i osigurao stabla. Problem je kada javna uprava desetljećima ne sadi tamo gdje su stabla i urbanistički predviđena, a još je veći problem kada ne shvaćaju ozbiljno građanske inicijative koje to nastoje ispraviti. Vrijedi još jednom istaknuti da stabla direktno doprinose suzbijanju zagađenja. Ona nisu rješenje, ali jesu važan dio rješenja - izjavio je voditelj i osnivač 1POSTOZAGRAD Saša Šimpraga.