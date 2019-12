Pongračevo napokon dobiva školu pa se đaci neće morati gužvati na nastavi u vrtiću

Nakon barem pet godina urgiranja, peticije i jednog prosvjeda, stanovnici naselja Pongračevo na Trešnjevci konačno bi trebali dobiti školu s dvodijelnom sportskom dvoranom. Grad je, naime, raspisao natječaj za gradnju objekta, vrijedan 38 milijuna kuna, a početak radova, kažu, planiran je za lipanj 2020. Završetak se, pak, očekuje u ožujku 2021. pa bi učenici iz Pongračeva u rujnu te godine trebali poći u novu školu.

Spas od opasne Selske

Smjestit će se na parceli omeđenoj ulicama Ivana Rabara, Višnje Stahuljak i Dinka Vitezića, a bit će područni objekt OŠ Augusta Šenoe na Selskoj pa će u njezina 3273 kvadrata nastavu pohađati 240 učenika nižih razreda većinom iz te, ali i drugih obližnjih škola. To je, ističu u Gradu, prva faza projekta jer se s vremenom namjerava i proširiti te odvojiti od matične škole.

– Vijest nas je oduševila, nama to mnogo znači – reakcija je Mislava Sepčića, predsjednika Vijeća roditelja OŠ Augusta Šenoe. Ona je, objašnjava, s godinama postala toliko tijesna da je dio učenika smješten u objekte obližnjeg vrtića, a blagovaonica može primiti samo polovicu đaka. A njihov bi broj trebao samo rasti.

– Pongračevo je kvart koji je od 2008., otkako postoji, nabujao do više od 5000 ljudi i sad je pun djece vrtićke i predškolske dobi. A ona bi, prema adresi prebivališta, nastavu trebala pohađati na Selskoj, što znači da će se ovom mjerom Šenoina škola definitivno rasteretiti i svi će moći lakše disati – kaže Sepčić. Zadovoljna je i Marina Milić Babić, članica Inicijative za bolji život Trešnjevke, koja je prije tri godine pokrenula peticiju kojom se traži nova škola.

– Cijeli mladi kvart željno iščekuje početak gradnje jer to znači da je naš angažman i rad u zajednici urodio plodom – ističe M. Milić Babić dodajući kako je važan aspekt projekta i to što djeca na putu do škole više neće morati pretrčavati užurbanu Selsku cestu, poznatu kao jednu od crnih točaka za pješake.

– U ranim jutarnjim satima Selska je potpuno okupirana automobilima. Pješački se prijelazi često i ne vide jer na njima jednostavno ostane auto u raskrižju. Nova će osnovna škola stoga i mnoge obitelji iz Pongračeva, ali i Ciglenice, rasteretiti toga straha za djecu u prometu – objašnjava M. Milić Babić, majka dvoje učenika iz OŠ Augusta Šenoe.

Kuhinja, knjižnica, ekovrt

Škola u Pongračevu, prema glavnom projektu, trebala bi biti moderna katnica koja bi, uz 12 učionica, imala i kuhinju, blagovaonicu, knjižnicu i kabinete za nastavnike. Osim velike dvorane od gotovo 1000 kvadrata, djeci bi na raspolaganju bili i vanjsko igralište te ekovrt u kojem će moći uzgajati povrće i cvijeće.

