Pod opsadom smo vrana, naš je kvart kao set Hitchcockova filma

Jedna pored druge sjede na grani i stražare, čuvaju si leđa. Stablo, telefonske žice i automobili pune se crnoperim stvorenjima koja mrko gledaju kao da pikiraju svoju novu metu. Zvuči kao napeta scena s vranama iz kultnog filma legendarnog redatelja Alfreda Hitchcocka “Ptice”, no zapravo je, kunu nam se Botinčani, tako u njihovu naselju. Žale se na njih u tom novozagrebačkom dijelu grada, a neki kažu da su svjedočili i napadu vrana na psa. Osim toga, govore, jako su glasne, onečišćuju, među ostalim, automobile i ceste, zalijeću se ponekad u bicikliste, rastjerale su sve druge ptice, a najviše ih ima oko vrtića i autobusne stanice pa se zato boje za svoju djecu. I sigurno jest da su iznimno inteligentne i otporne, nerijetko i zlopamtila, a ponekad rade štetu, no ne treba strahovati jer, ističu stručnjaci, bez razloga neće nikoga napasti.

Ne dirati, pogotovo u proljeće

– Tako je svake sezone već nekoliko godina. Ima ih jako mnogo, a nemoguće je riješiti ih se. Neki roditelji strahuju da bi, budući da ih najviše ima oko škole i vrtića, mogle napasti djecu – kaže Tibor Marušić, stanovnik Botinca.

S njim se slaže i Velimir Majić, dodajući kako ih je vidio i u drugim dijelovima grada.

– Prije nekoliko godina su u Dugavama riješili taj problem tako što su doveli sokolara koji je puštao sokola da preleti kvartom i rastjera vrane, a nikome nije naštetio. One ga se uplaše i pobjegnu, a više se i ne vraćaju jer im instinkt kaže da je to područje nesigurno. Isto su, čini mi se, bili pokušavali i u Sigetu, no znam da s time treba biti oprezan i dobro proučiti što nalažu propisi – kaže Majić, dodajući da je Botinec postao poput seta za Hitchcockov film.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL 18.03.2021., Zagreb, Botinec - Stanovnici Botinca imaju problem s vranama po kvartu. Photo: Marin Tironi/PIXSELL

No, ne treba ih dirati, posebice ne u proljeće, upozorava ravnatelj Zoološkog vrta i doktor veterinarske medicine Damir Skok, jer tada rade gnijezda i najviše su zaštitnički nastrojene zbog svojih mladunaca.

– Kad mladunci ispadnu iz gnijezda, a to je najčešće kad u travnju i svibnju uče letjeti, ljudi im žele pomoći, no tada dođe do napada. Vrane brane svoju obitelj i mogu nanijeti ozbiljne ozljede, zato ih je bolje ne dirati. A u ovo doba godine upravo zbog toga imaju hvatači iz azila u Dumovcu najviše posla – kaže Skok. One su ptice, dodaje, koje nemaju granica pa jedu sve, od strvina i smeća do jaja drugih ptica i mladunaca drugih životinja.

– Vole naseljavati urbane sredine jer u njima ima puno hrane. I mi smo u Zoološkom vrtu imali problema s vranama pa smo nabavili nove kante. Jako ih, naime, privlači smeće pa je zbog toga važno voditi računa o tome – kaže ravnatelj ZOO-a. Idealno bi rješenje bilo ukloniti im gnijezda pa bi se odselile, no najčešće su previsoko na stablima, a i vrane ne dopuštaju ljudima toliko blizu.

Zbog intervencije čovjeka u prirodu, previše su se razmnožile pa nema više dovoljno grabežljivaca i predatora koji održavaju prirodnu ravnotežu. Zato danas tih ptica ima i previše, a samim tim ponekad rade i štetu oko kuća i na automobilima.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL 18.03.2021., Zagreb, Botinec - Stanovnici Botinca imaju problem s vranama po kvartu. Photo: Marin Tironi/PIXSELL

– Jedno od rješenja je ukloniti jaja ili ih izmućkati da se ne razvije plod, ali, opet, do gnijezda je gotovo nemoguće doći. S druge strane, važno je ne zaboraviti da se prema svakoj životinji treba odnositi humano i s poštovanjem – objašnjava Skok, dodajući kako je u nekim sredinama točno da dovedu sokolare koji ih rastjeruju, no to je u nekim slučajevima samo privremeno rješenje jer čim se jastreb, sokol ili orao makne, vrane se vraćaju.

Dobro pamte lica

A što zapravo vrane čini toliko pametnima? U prestižnom časopisu “Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America” objavljeno je istraživanje kojim je utvrđeno da imaju iznimnu sposobnost pamćenja lica ljudi, i to nakon samo jednog susreta. Ista je studija pokazala i da vrane “pamte pa vrate”. No, to ponekad može rezultirati dobrim stvarima kao što je to bilo u slučaju Gabi Mann, djevojčice kojoj su te ptice, kao znak zahvalnosti što ih je hranila, donosile nakit.