Počinju radovi na Mostu slobode: Iz Grada najavili posebnu regulaciju prometa

Nakon odgode od deset dana zbog održavanja Floraarta na Bundeku te utrke Zagrebački proljetni cener, danas počinju tri milijuna kuna vrijedni radovi na Mostu slobode. Kako su objasnili u Gradu, mijenjaju se dotrajale i uništene prijelazne naprave, a sanacija će trajati sve do 31. kolovoza. Vozači koji tim mostom redovito putuju u Novi Zagreb ili u centar morat će se pripremiti na prometne gužve jer će se za radova sav promet odvijati po samo dva traka.

Najprije će se izvoditi radovi na zapadnoj strani mosta, odnosno onoj bliže klubu Močvara, a promet će se preusmjeriti na njegovu istočnu stranu. Automobili će se u svakom smjeru moći voziti jednim prometnim trakom, a biciklisti i pješaci također će se kretati po slobodnoj strani nogostupa na toj strani mosta. Znakovi o tome da su u tijeku radovi i obavijesti o preusmjerenju prometa postavit će se na početku i na kraju mosta. Ta bi regulacija trebala trajati oko mjesec i pol dana, a onda će se promet preusmjeriti na zapadnu stranu mosta jer će se radovi preseliti na istočnu.

>> U galeriji pogledajte grafički prikaz prometne regulacije tijekom radova:

Sanaciju je potrebno provesti, naglašavaju u Gradu, jer su četiri prijelazne naprave u zaista lošem stanju.

– Početkom godine je, naime, jedna od njih pod teretom svakodnevnog opterećenja pukla te je izvedena privremena sanacija. Potrebno je izraditi i ugraditi nove prijelazne naprave kako ne bi došlo do propadanja konstrukcije, odnosno ležajeva na upornjacima ispod njih – poručuju. Napominju i da će tijekom završnog varenja prijelaznih naprava Most slobode četiri noći biti potpuno zatvoren za promet. – Takav postupak nije izvediv pod prometnim opterećenjem, a građani će o radovima biti pravovremeno obaviješteni – kažu u Gradu.

Most slobode, podsjetimo, u promet je pušten 1959., a značajnije je obnovljen u ožujku 2019. Radovi na sanaciji ograda, čeličnih vijenaca i nogostupa trajali su devet mjeseci, a to je koštalo 27 milijuna kuna. Sadašnja gradska uprava najavila je da će do kraja mandata uložiti 400 milijuna kuna u obnovu zagrebačkih mostova, vijadukata i nadvožnjaka.