Pobuna u zagrebačkom naselju: 'I dalje praznimo septičke jame koje zaudaraju, a računi idu i do 800 eura'

Kao da živimo u scenama iz Mad Maxa. Svaki dan nam smrdi pod prozorima. Dosta je bilo pražnjenja septičkih jama i praznih obećanja. To su parole i natpisi koji su se mogli čuti i vidjeti prije nešto malo manje od godinu dana u Puškarićevoj ulici koja prolazi zagrebačkim naseljem Lučko. Prošlog je travnja ondje organiziran veliki prosvjed jer tamošnji stanovnici u 21. stoljeću i dalje vode borbu za kanalizaciju.

Usprkos dugogodišnjim naporima i želji da se nešto promijeni, i početak 2024., govori nam Goran kojeg smo susreli u centru Lučkog, dočekali su uz zvukove cisterni koje svakodnevno dolaze prazniti septičke jame.

Problem je smrad, a i bučno je

– Koliko god bili blizu Zagrebu, Lučko vam je i dalje kraj svijeta. Ovdje živim već 35 godina i kako god okrenete, sve se kod nas događa usporenim tijekom. Prije deset godina prošao je glavni vod Puškarićevom i onda su trebali provući još neke cijevi, ali to se nikad nije dogodilo. Ja sam prije šest godina predao zahtjev za kanalizaciju i do danas nemam odgovor zašto se to ne može napraviti – govori nam Goran pa domeće kako su borbu vodili i za vodovod, koji je došao 1998., ali i za plin, koji se čekao do 2009. godine.

– Nije mi jasno kako i Blato i Ježdovec i Stupnik mogu imati kanalizaciju, a mi, nažalost, i dalje praznimo jame, od kojih je velika većina propusna. Cisterne svakodnevno dolaze u različito doba dana, znaju i oko ponoći to raditi pa je bučno i smrdi. To je strašno jer se mjesto širi, počelo je nicati sve više zgrada, a kanalizacije, koja je neki osnovni preduvjet za normalan život, i dalje nema – poručuje Goran.

A u Unčanskoj ulici, koja je tik uz Puškarićevu, predstavnik stanara zgrade na broju 2a Dragutin Fištrek objašnjava nam kako problem pražnjenja septičkih jama iz pričuvne blagajne izbije popriličnu svotu novca. Ona koju koriste njegova i nekolicina okolnih zgrada, konkretno 57 stanova i nešto poslovnih prostora, nalazi se samo nekoliko metara od ulaza, ograđena je i nosi znak o zabrani parkiranja koja vrijedi od ponedjeljka do nedjelje jer, potvrđuje nam Fištrek, cisterne dolaze svakodnevno, odvoze i po 16 kubika i nikad ne možete procijeniti u koje doba će se to dogoditi.

– Pumpa, štopanje, održavanje. Svaki mjesec plaćamo račune u dvije rate za pražnjenje septičke jame i ti računi prelaze neke sumanute iznose. Treba plaćati i održavanje kanalizacije, ali i paziti da uvijek ima novca za interventne situacije, kojih imamo i po nekoliko puta godišnje. Ako pumpa zašteka, naplaćuju nam i do 800 eura po uplatnici – govori Fištrek pa domeće i kako zbog činjenice da svi ti popravci i naknade za pražnjenje i održavanje septičke jame idu iz pričuve, njegova i susjedne zgrade ne uspiju napraviti gotovo nikakve druge adaptacije na svojim domovima. Tako neke od kuća i dalje imaju azbestne krovove jer za njihovu zamjenu, koliko god ona bila hitna, jednostavno više ne ostane ni centa.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

O problemu je u više navrata obavještavao pokojnog gradonačelnika Milana Bandića, ali bezuspješno. Glavni vod u Puškarićevoj koji je, prisjeća se Fištrek, napravljen u osvit predizbornih obećanja, nikad nije dobio spojnice koje bi stanovnicima Lučkog omogućile da zauvijek zatvore svoje septičke jame. Ako im već neće omogućiti normalnu kanalizaciju, komentira on, bilo bi korektno kada bi Grad barem pokrivao neke od troškova.

– Naša je ulica u planovima komunalnih aktivnosti mjesnog odbora uvrštena kao prioritetna jer je riječ o samom centru Lučkog, a kada se dogodi neka nezgodna situacija, ovdje zna toliko smrdjeti da vam ni zatvoren prozor ne znači puno, taj se neugodan miris jednostavno uvuče i danima ga ne možete izvjetriti – opisuje nam Fištrek.

Novelacija uz prometno rješenje

A nisu problemi kanalizacije stavljeni samo na prioritetnu listu rješavanja pri Mjesnom odboru Lučko, već ih je Možemo! izrijekom spomenuo u svom predizbornom programu u sklopu najvažnijih akcija za Vijeće četvrti Novi Zagreb zapad. "Gradnja kanalizacijske infrastrukture i priključivanje kućanstava na nju jedno je od gorućih pitanja i rješavat ćemo je u najkraćem roku", stoji u programu nastalom prije više od tri godine.

VEZANI ČLANCI:

Odgovornost za nikad produženi vod u Puškarićevoj dosad se prebacivala između Grada i Holdingove Vodoopskrbe i odvodnje (ViO) te Hrvatskih cesta. Što koči poduzimanje konkretnih koraka za rješavanje problema s kanalizacijom u Lučkom te kada se može očekivati pomak, pitali smo sva tri aktera, ali odgovori iz Grada, Holdinga i njegove podružnice nisu pristigli. Ipak, na stranici ViO-a stoji kako je gradnja kanalizacijske mreže za naselja Lučko i Ježdovec trenutačno u fazi projektiranja.

Navodi se i kako gradnja priključnih kanala na glavni kolektor GSK1 u Puškarićevoj ulici već ima gotov projekt, a radovi mogu početi nakon rješavanja imovinskopravnih odnosa jer je riječ o rekonstrukciji državne ceste. Projektom je planirana gradnja priključnih kanala u duljini od 3215 metara, a zahvat bi trebao stajati oko 785,8 tisuća eura bez PDV-a.

U odgovoru Hrvatskih cesta pak ističe se kako su za projekt rekonstrukcije DC1 u poddionici Lučko, u duljini od 3,64 kilometara, zbog odbijanja nadležnog ureda za produženjem dozvole te nakon evidencije postojećeg stanja prometnice lani izrađena novelacija idejnog rješenja, a u srpnju poslan i zahtjev za izdavanje mišljenja o potrebi provođenja postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

09.01.2024., Zagreb - Stanovnici Puskariceve i Uncanske ulice u Luckom u problemima su zboga kanalizacije koja jos uvjek nije sprovedena u okolnim ulicama i samoj Puskaricevoj, tako da svoje fekalne i otpadne vode deponiraju u septickim jamama. Photo: Robert Anic/PIXSELL Foto: Robert Anic/PIXSELL

– Po njegovu dobivanju, predat će se zahtjev za lokacijsku dozvolu te potom pristupiti izradi novelacije glavnog projekta i ishođenju građevinske dozvole, kao i javne nabave za odabir izvođača radova – kažu u Hrvatskim cestama. Napominju i kako je Grad, odnosno ViO, izvršio svoje obveze oko projektiranja fekalne odvodnje te kako će se sufinanciranje radova rješavati po ishođenju svih potrebnih dozvola.

– Novelacija projekta uključivat će i cjelovito prometno rješenje koje će zadovoljiti potrebe ovog područja, budući da će se, među ostalim, implementirati rješenja s pješačkim pothodnicima – zaključuju u Hrvatskim cestama.

VIDEO: Ispred mjesnog doma u Sesvetskoj Sopnici održan mirni prosvjed