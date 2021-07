Po osobne i prijavu prebivališta samo do 14 sati: Upravni poslovi MUP-a rade skraćeno

Zagrebačka policija objavila je da njene upravne ispostave u Petrinjskoj, Heinzelovoj i u Policijskim postajama Sesvete, Velika Gorica, Zaprešić, Jastrebarsko, Samobor, Vrbovec, Ivanić-Grad, Dugo Selo i Sv. Ivan Zelina do 3. rujna rade po ljetnom radnom vremenu, od 7 do 14 sati. Ponedjeljkom je radno vrijeme od 7 do 17.30 u Petrinjskoj 30 (na poslovima prebivališta i osobnih isprava) te Heinzelovoj 98 (na poslovima prebivališta, osobnih isprava i vozačkih dozvola) i u Policijskim postajama Sesvete, Velika Gorica, Zaprešić i Samobor.

U II. policijskoj postaji Zagreb (Črnomerec) i VI. policijskoj postaji Zagreb (Novi Zagreb) na poslovima prebivališta i osobnih isprava (samo u redovnom postupku) radno vrijeme sa strankama je radnim danom od 7 do 14 sati (pauza od 10,30 do 11 sati). Potpuni raspored radnog vremena upravnih poslova možete vidjeti ovdje.



Zahtjevi za osobnu iskaznicu i putovnicu u žurnom postupku mogu se podnijeti isključivo u Petrinjskoj 30, a izrađene isprave preuzimaju se na onoj lokaciji na kojoj je podnesen zahtjev. Upiti za poslove prebivališta/boravišta (za hrvatske državljane), osobnih iskaznica, putovnica, oružja, vozila i vozača mogu se poslati na adresu zg.upravni.poslovi@mup.hr, a sve informacije vezane uz obavljanje upravnih poslova mogu se naći na mup.gov.hr





Hrvatski državljani koji moraju srediti svoje boraviše zahtjev predaju online u u PDF formatu na zg.upravni.poslovi@mup.hr. Potrebno je: Obrazac 1 koji se može pronaći na https://mup.gov.hr/ (Građani-Obrasci), preslika osobne iskaznice, izjava stanodavca da je suglasan s prijavom boravišta i osobna iskaznica stanodavca ili ovjereni ugovor o najmu.