Ožujak u Dubravi donosi raznolik program: Od Robina Hooda do tribine o ljudskim osjećajima

– Uživajte u kazališnim predstavama za djecu i odrasle, koncertu uz vodič za slušanje, intrigantnim tribinama, filmskim projekcijama, kreativnim radionicama te izložbama koje će obogatiti vašu svakodnevicu – poručili su organizatori iz Narodnog sveučilišta u Dubravi.

Naime, za najmlađe posjetitelje, u Dječjem kazalištu Dubrava, pripremljene su kazališne predstave "Robin Hood", "Kraljevna na zrnu graška", "Mjesečeve sjene", a sredinom ožujka donosi i premijeru predstave "Male Ljudetine". U Kulturnom centru, odrasli će moći uživati u predstavi Kerekesh teatra "Babinjak".

Osim kazališnih predstava, moći ćete uživati i u koncertima. Ciklus Klasika & Jazz u D51a predstavlja klavirski recital uz vodič za slušanje, priliku za dublje uranjanje u glazbene prostore uz pijanista Matiju Kranjčića i muzikologinju Sunčicu Lukas. Na književnoj tribini "Neočekivani nobelovci i Priča o tigru" uplovite u svijet književnih nobelovaca ili istražite dubine ljudske psihe na psihološkoj tribini "Što je čovjek bez osjećaja?" s profesoricom psihologije Jasnom Čurin.

KinoKVART nudi raznolik program filmova za sve uzraste - od animiranih avantura za najmlađe poput "Kung fu panda 4" do intrigantnih drama za odrasle kao što su "The Peasants" i "Arthur the King", a otkrijte kreativnu stranu naših uskrsnih radionica "Tradicija koja nas spaja" i izradite ukrase prema tradiciji različitih kultura. Uživajte u vizualnim umjetnostima na izložbama "Uskrs 2024. / Stablo i čovjek pod suncem" Đure Sedera, "Slike i crteži" Ružice Geceg te "Mala retrospektiva" Željka Plašča.

– Dođite i obogatite svoj ožujak kulturnim događanjima u Narodnom sveučilištu Dubrava! Za sve dodatne informacije stojim na raspolaganju – pozivaju organizatori.

