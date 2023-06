UŽIVO Najljepša pozornica u gradu: Započelo šesto izdanje Zagreb Classica

Zagreb dobio najljepšu pozornicu u gradu. Tisuće građana i turista sa dekama, sklopivim stolcima uz piće i grickalice smjestilo se na livadu na Tomislavcu gdje će od večeras do početka srpnja biti dom najbolje klasične glazbe. Čak osam besplatnih glazbenih događanja slušat će se pod vedrim nebom na Tomislavcu i to od srijede uvečer pa sve do 1. srpnja je jer na poznati zagrebački trg stiglo šesto izdanje Zagreb Classica.

Gotovo sva mjesta na livadi su popunjena, a unatoč sparini i vrućih 30 stupnjeva koliko je trenutno u Zagrebu, brojni posjetitelji i dalje pristižu.

Podsjetimo, sinoć je, na Svjetski dan glazbe, na pozornicu pod zvijezdama stupio Simfonijski orkestar HRT-a, sopranistica Josipa Bilić i ansambl Baleta zagrebačkog HNK uz vodstvo maestra Martina Yatesa kako bi izveli neke od najljepših orkestralnih i baletnih točaka, a u sklopu programa "San ljetne noći".

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nemojte propustiti ni "Let's swing again", poslasticu posvećenu zlatnom dobu američkih big band orkestara, a u izvedbi Jazz orkestra HRT-a te pod vodstvom dirigenta Mirona Hausera. Posjetitelji Zagreb Classica uživat će i u "Noći mjuzikla", koja je na rasporedu u petak, kada će sjajni članovi kazališta "Komedija", izvoditi komade iz uspješnica kao što su "Ljepotica i zvijer", "Jalta, Jalta", "Kosa", "Cabaret"...

Zagrebački solisti na Tomislavcu će u nedjelju proslaviti svoj 70. rođendan, a uz njih će nastupiti pijanist i skladatelj Matej Meštrović te udaraljkaš Borna Šercar. A posebni gosti iz Italije zasvirat će u utorak i to u obliku "Cine y tango" programa koji prati popularne filmske numere. Virtuoz na harmonici Mario Stefano Pietromarchi i sopranistica Caterina Iora nastupit će uz Zagrebačku filharmoniju, pod ravnanjem cijenjenog talijanskog dirigenta Paola Spadara Munitta.

POVEZANI ČLANCI:

Iduća je srijeda pak rezervirana za predstavu "Decadance", suvremeno plesno istraživanje nastalo kao kolaž isječaka iz ranijih koreografija Ohada Naharina, a spoj je plesnog teatra i plesne predstave. Kao solist na ovogodišnjem Classicu idućeg će četvrtka nastupit prvi violončelist milanske Scale Massimo Polidori. Cjelokupnu manifestaciju na Tomislavcu zaokružit će svečani koncert u povodu obilježavanja 10. godišnjice članstva Hrvatske u Europskoj uniji, a u izvedbi Zagrebačke filharmonije, sopranistice Marije Kuhar Šoša, baritona Ljubomira Puškarića te djevojačkog zbora Zvjezdice, pod ravnanjem dirigenta Paola Spadara Munitta. Svi programi, počinju u 21 sat, pojedini će se prenositi i na HRT-u.