Otpalo lišće u Zagrebu opasno po život. Pitali smo Grad čiste li ga redovno

Pala sam pa se razbila kak’ bedak. Hodanje ulicom proteklih dana, sudeći prema dojmovima koje Zagrepčani dijele na društvenim mrežama, poput ovog iz prethodne rečenice, opasno je zbog lišća kojeg, kako procjenjuju, nikad nije bilo više.



Izbjegnite sjeverni dio grada

A i sami smo se uvjerili koračajući pločnikom kako valja biti oprezan jer se lako završi s nosom na podu. Problema s lišćem imaju i, među ostalima, vozači ZET-ovih tramvaja koji tijekom dana moraju čistiti svoje tračnice u kojima je zapelo i nakupilo se otpalo zelenilo. Pa smo pitali u Gradu zbog čega se dogodio zastoj ove godine i postoji li neki problem? Oni pak kažu da je glavni krivac za otpalo lišće – izostanak jačeg mraza.



– To pridonosi produljenju procesa opadanja lišća, što se posljedično odražava i na dinamici čišćenja samih površina. U svom redovnom programu čišćenja i pranja djelatnici Čistoće i Zrinjevca kontinuirano održavaju javne površine. Kako se često radi o velikim površinama, a u ovom godišnjem razdoblju pojačano je opadanje lišća, unatoč našim naporima i kontinuiranom uklanjanju otpalog lišća, povremeno ipak dolazi do njegova nakupljanja. Svakako, sve nakupljeno lišće uvijek nastojimo ukloniti u što kraćim rokovima – kažu nam iz Grada, dodajući da se stanovnici koji smatraju da njihova ulica nije dovoljno očišćena od otpalog lišća mogu obratiti u njihov pozivni centar na broj telefona 072/500-400.

– Naši će djelatnici zaprimiti i proslijediti informaciju nadležnim službama – navode. A na području Zagreba, kako stoji na stranicama Grada, evidentirano je oko 17,5 milijuna četvornih metara javnih prometnih površina od kojih se, spomenimo, 12,2 milijuna čisti redovno, a interventno pak oko 5,2 milijuna. Ručno čišćenje javnih zelenih površina, stoji u nastavku, obavlja se tijekom cijele godine na svim površinama, a uklanjanje lišća provodi se od listopada do ožujka. Pitali smo i sudskog vještaka za promet te stručnjaka Gorana Husineca zašto je, ne samo za pješake, već i vozače, opasno lišće na cesti. On objašnjava da samo po sebi ne mora biti opasno, ali dok je mokro, postaje vrlo sklisko.



– Najopasnije je po brdskim cestama i mjestima gdje ono nekontrolirano pada i u velikoj količini. Lako je na takvim rutama izgubiti kontrolu nad vozilom, posebice kada auto naleti velikom brzinom. Najopasnije je to za motocikle i bicikle jer imaju dva kotača i samim time vrlo malu površinu prianjanja na cestu – kaže Husinec.



Ako je moguće, dodaje, valja izbjeći ceste u dijelovima gdje ima puno drveća. U Zagrebu je to, primjerice, na Cmroku.



– I kada se lišće počisti, u takvim područjima ga je jednostavno toliko da iza sebe ostavi masne fleke. Rizična je zona također sjeverni dio grada – Jabukovac, Jurjevska, Sljemenska cesta... To su sve točke gdje drveće zaklanja cestu – govori Husinec. To je još pogubnije noću, dodaje, te u uvjetima kada je vidljivost slaba.



Opasno posebice za magle

– Lišće na tlu opasno je posebice dok je maglovito. Tada je kolnik gotovo nevidljiv i vrlo lako dođe do izlijetanja vozila s ceste. Treba voziti polako i oprezno, prilagoditi se uvjetima – objašnjava prometni stručnjak. Isto savjetuju i iz Policijske uprave zagrebačke, navodeći kako je vozačima, kad je sklizak kolnik, najveći neprijatelj brzina.



– Sklizak kolnik produžava zaustavni put, vozilo se zanosi, proklizava, skliže s kolnika ili prelazi na kolnički trak namijenjen za promet vozila iz suprotnog smjera. Stoga je osnovno pravilo vožnje u zimskim uvjetima smanjiti brzinu vožnje, odnosno prilagoditi je vremenskim uvjetima, stanju na kolniku, vidljivosti i preglednosti. Ne podcjenjujte utjecaj mokrog ili zaleđenog kolnika u odnosu na vozne karakteristike vozila. Ne precjenjujte osobnu sposobnost. Vjerojatnost da će se nesreća dogoditi na zaleđenom kolniku desetak je puta veća nego na suhom kolniku – poručuju. •