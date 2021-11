Otkrijte zašto je ova trojka zaslužila Volonterski Oskar

Goranka Perc u udruzi Nismo same nesebično pomaže onkološkim pacijenticama, Patrik Radotić iz Malog zmaja hodao je od Zagreba do Rijeke kako bi prikupio sredstva za kupnju ruksaka djeci slabijeg imovinskog statusa, a David Lonjak je kao vatrogasac DVD-a Kašina hrabro raščišćavao ruševine potresa u Zagrebu i Petrinji te tješio ljude koji su ostali bez svega. Njih troje finalisti su ovogodišnjeg Volonterskog Oskara, a svoj glas do 1. prosinca možete im dati i vi na mrežnim stranicama nagrade čija je dodjela 3. prosinca.

Kao da ste im darovali svijet

– Prije pet godina oboljela sam od raka dojke. Prošla sam jednu mučnu priču, no svoju sam frustraciju odlučila pretvoriti u nešto pozitivno pa sam se priključila udruzi Nismo same – govori Goranka Perc. Udruga u kojoj volontira osigurala je besplatan taksi-prijevoz na kemoterapiju za oko 5000 onkoloških pacijentica, a provode i program kućne pomoći ženama suočenima s teškom dijagnozom.

– Pomažemo im otići u trgovinu, skuhati ručak, pospremiti... Zbog pandemije ne izlaze pa kada dođete k njima i porazgovarate, to im je kao da ste im darovali cijeli svijet – objašnjava Goranka. Udruga u kojoj djeluje skrbi se za 90 pacijentica. Bilo ih je i više, no od 1. travnja umrlo je njih 20.

– Svaka smrt me pogodi, no nedavno sam bila kod jedne gospođe, pekle smo palačinke u četvrtak, a u ponedjeljak je preminula. Bila je moje godište, a iza nje je ostalo troje malodobne djece – govori Goranka, koja usprkos svemu pronalazi snagu da nastavi pomagati. Za žene oboljele od raka nedavno je prehodala 900 kilometara, a sličan pothvat imao je i 17-godišnji učenik Privatne umjetničke gimnazije Patrik Radotić.

Bila frka kroz Gorski kotar

– Aktivan sam u izviđačima pa sam se našalio s kolegom kako bi bilo fora prehodati od Zagreba do Rijeke. Cilj mi je bio prikupiti 20.000 kuna i kupiti ruksake za djecu slabijeg imovinskog statusa. No skupili smo gotovo dvostruko više pa smo kupili i ruksake i opremu za tjelesni – kaže Patrik. U udruzi Mali zmaj volontira od 15. godine, a hodanje mu je dosad najveći pothvat.

– Zadao sam si malo nerealan cilj da prehodam sve u četiri dana. Prvi dan bilo je najlakše. Prešao sam 60 kilometara do Karlovca, no ostala tri dana jako su me boljela stopala. Bilo me frka kada sam hodao kroz Gorski kotar jer se baš tada pojavila vijest o medvjedu koji napada automobile pa mi nije bilo svejedno – smije se Patrik koji već planira sljedeću sličnu akciju.

David Lonjak, student mehatronike na Veleučilištu u Karlovcu, živi nasuprot vatrogasnog doma i od malih nogu sanja o tome da postane vatrogasac. Želja mu se ispunila kada je navršio 18 i priključio se DVD-u Kašina. S njegovom je ekipom bio među prvima na terenu kada su Hrvatsku zatresli potresi.

– Raščišćavali smo ceste, čistili crjepove, rušili dimnjake, umirivali stradale... Je li bilo teško? Pa i nije, mi smo vatrogasci, tu smo kako bismo pomogli kada je to najpotrebnije – skromno će 22-godišnjak. Sve troje nominiranih poziva i druge da se sami uvjere u ono što govore jer, poručuju, volontera nikada neće biti previše.