Osam mjeseci nakon obnove ulice mijenjali stare šahtove

Dvaput je dvaput – promatrajući radove na Zagrebačkoj, sarkastično su za vikend komentirali stanovnici zapadnog dijela grada. Tek nešto više od pola godine prošlo je otkako se ulica potpuno obnavljala, za što je iz gradske blagajne izdvojeno 2,4 milijuna kuna, a gotovo posve nov asfalt sad se ponovo raskopavao ne bi li se promijenili šahtovi.

Za vikend da nema gužvi

Što im je točno bilo, Zagrepčani koje smo jučer sreli u Rudešu pojma nisu imali jer, kako kažu, nijedan nije bio problematičan.

– Nisu 'utonuli', kako se to zna dogoditi, a nisu ni stajali iznad razine asfalta. Zašto se popravljaju, nemam pojma – rekao je Marin Kecelja iz Rudeša, a u istom kvartu stanuje je i HNS-ov skupštinski zastupnik Tomislav Stojak, koji je taj apsurd podijelio i na društvenim mrežama. Zagrebačka je cesta, primijetio je, potpuno obnovljena u rujnu prošle godine, a sad se postavljaju novi šahtovi.

– Tko tu koga? – pitao se Stojak, ali i stanovnici uz Zagrebačku, kojima je povremeno, zbog radova, nestajalo tople vode, ali i struje. Što samo po sebi, kažu, ne bi bio problem, da radovi u njihovoj ulici imaju opravdanje. A po njihovu mišljenju, jednostavno nemaju.

– Ionako je ulica prepuna automobila i krkljanac se stvara svakodnevno, a sad su još sredinom postavili znakove koji upozoravaju na radove na šahtovima, koji promet dodatno usporavaju – požalila se Iva, koja živi uz Zagrebačku, cestu koja je obnavljana na ljeto prošle godine, i to u dvije faze. Prva je podrazumijevala rekonstrukciju ulice od Zagrebačke avenije do Jablanske, a druga od Jablanske do Rudeške. Gradonačelnik Milan Bandić, prilikom otvaranja Zagrebačke ceste u rujnu prošle godine, nije se propustio pohvaliti kako je prvi dio obnove trajao samo 71 sat, a drugi dio, u dužini gotovo kilometar i pol, četiri dana.

– Normalno je da treba iznova kad se radi samo da se napravi – komentiraju na zapadu grada, dok iz Zagrebačkih cesta odgovaraju kako se radilo za vikend upravo da se ne smeta prometu, a tek sad zato što se čekao rezultat natječaja javne nabave.

Platit će Holding, ne Grad

– Izvodili smo radove sanacije poklopaca komunalnih instalacija, koji su se već prije same ugradnje “klackali” te zbog prelaska vozila proizvodili buku. Na njihovu nabavu nismo mogli utjecati jer smo obvezni poštovati Zakon o javnoj nabavi – objasnio je glasnogovornik Zagrebačkih cesta Vlado Suša pa istaknuo kako se, tijekom sanacije, koristila smjesa prezentirana na Brezovičkoj cesti u sklopu projekta trajne sanacije svih problematičnih lokacija na području grada. Podsjetimo, prezentacija je to na kojoj je sudjelovao i gradonačelnik Bandić, koji je pokraj šahta okupio cijelu Brezovicu ne bi li svi vidjeli kako će se sanirati 'poklopci koji klapaju'. Suša iz Zagrebačkih cesta dodao je i da su radovi na Zagrebačkoj išli na teret Holdingove podružnice, a ne Grada.