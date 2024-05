Danas počinje Greencajt: Jedan od govornika je BBC-jev novinar Ben Fogle

Više od 80 govornika okupit će četvrti Greencajt festival, a na predavanjima, panelima i radionicama obradit će 45 tema vezanih uz ekologiju i održivost. Otvara se danas i traje do petka, a na manifestaciju koja se održava u 13. paviljonu Velesajma stižu i brojni renomirani domaći i svjetski stručnjaci. Među najpoznatijim licima ove je godine Ben Fogle, BBC-jev novinar i autor serije "Ljudi od divljine", koji će se nakon predavanja "Wild: back to the roots" pridružiti panelu na temu budućnosti turizma i razvoja Hrvatske kao hit-destinacije.

Predavanje s fokusom na istraživanje naroda, ono što ih određuje, njihove specifičnosti i prihvatljive načine življenja održat će Goran Milić, novinar i urednik emisije "What's up folks", a dr. Lučka Kajfež Bogataj, dobitnica Nobelove nagrade za mir i vodeća slovenska stručnjakinja za klimatske promjene, govorit će na temu "Kako (pre)živjeti na planetu koji ne raste?".

Sudionici će usto podijeliti svoja znanja o skandinavskim iskustvima, vizijama razvoja, umjetnoj inteligenciji, pametnim gradovima, "zero waste" koncepcijama, održivoj modi..., a domaći medijski stručnjaci, među kojima i večernjakovac Andrej Ribičić, voditelj projekta Rezolucija Zemlja, na panelu nazvanome "Pričamo li lovačke priče…" govorit će o tome jesu li mediji samo promatrači ili aktivno zagovaraju teme koje su neizbježne kada je riječ o budućnosti.

Trodnevno će druženje pak zaključiti koncert Damira Urbana, a uz to što ponovno donosi doista bogat sadržaj, Greencajt postavlja i standarde u industriji kroz uvođenje AI asistenta koji će osobno pratiti svakog sudionika, pružajući relevantne informacije i olakšavajući interakciju na događajima. Aktivno radi i na postizanju CO2 neutralnosti jer će prvim programom u regiji koji neutralizira ugljični otisak izračunati izravne i neizravne emisije povezane s festivalom. Projekt obuhvaća i smanjenje emisija CO2 te kompenzaciju različitim aktivnostima poput sadnje drveća ili investiranja u obnovljive izvore energije.