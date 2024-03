Od ovog karcinoma obolijeva sve više mladih: Za vikend svratite u centar Zagreba i naučite kako ju prevenirati

Ove subote, 2. ožujka, od 10 do 14 sati, na Trgu Petra Preradovića, održat će se javnozdravstvena akcija povodom obilježavanja Mjeseca svjesnosti o raku debelog crijeva, u suorganizaciji Grada Zagreba, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“.

– Središnje događanje predviđeno je u 11 sati, a cilj ove akcije je skrenuti pozornost šire javnosti na potrebu povećanja znanja i mogućnosti prevencije raka debelog crijeva, s posebnim naglaskom na važnost odaziva ciljane populacije u Nacionalni

program ranog otkrivanja raka debelog crijeva – priopćili su iz Grada Zagreba.

Podsjećamo, u subotu će se na Jarunu obilježiti i Međunarodni dan civilne zaštite te će tom prigodom građani moći među ostalim isprobati simulator potresa, ali i dobrovoljno darivati krvi i izmjeriti tlak i šećer. Ova manifestacija održat će se kod Veslačkog kluba od deset sati.

Inače, časopis Annals of Oncology nedavno je objavio istraživanje koje ukazuje na "povećanje stope smrtnosti od raka crijeva među ljudima u dobi od 25 do 49 godina u Europskoj uniji (EU) i Ujedinjenom Kraljevstvu" i upućuje na to da su uzroci najčešće prekomjerna tjelesna težina i alkohol. Izvješće je uslijedilo nakon što je Američko društvo za borbu protiv raka (ACS) nešto ranije objavilo podatke koji pokazuju sličan porast ove bolesti u Sjedinjenim Državama.

"Prije 25 godina kolorektalni rak bio je četvrti vodeći uzrok smrti od raka među muškarcima i ženama mlađim od 50 godina, ali sada je prvi među muškaracima, a drugi među ženama", objavio je ACS. Jedan od uzroka za to veći je udio mladih ljudi s prekomjernom težinom, ali i povećana konzumacija alkohola i smanjena fizička aktivnost, prema istraživačima časopisa Annals of Oncology.

