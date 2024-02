Novo hit mjesto u Zagrebu: 'Tijesto razvlačim u izlogu pa po štrukle dođu i ljudi koji to spaze iz tramvaja'

Jedni odmah ulaze razmišljajući čime bi se mogli počastiti, drugi stoje pred izlogom i s ulice promatraju gazdaricu u bijelom kako mijesi najfinije domaće slastice. Prizor je to koji svakodnevno privlači poglede prolaznika koji se nađu u šetnji Ilicom nasuprot Trga dr. Franje Tuđmana, gdje je Snježana Capan nedavno otvorila vlastiti slastičarski obrt "Štrukli To Go".

Nakon dugogodišnjeg rada u pekarskoj industriji, ali i brojnih obiteljskih svečanosti na kojima je bila zadužena za pečenje torti i kolača, kaže, željela je i široj javnosti prezentirati svoje vještine. Iako trenutačno živi u Zaprešiću, svoj je mali obrt odlučila otvoriti u središtu metropole jer smatra da Zagrebu nedostaje domaćeg štiha.

Trebat će nam još ruku

– Željeli smo prostor u centru, u natječajima smo pronašli ovaj, prijavili smo se i evo nas. Jako smo zadovoljni lokacijom, često nas ljudi vide i iz tramvaja pa dolaze – ističe Snježana Capan, koja u Ilici 156, osim pravih domaćih štrukli, nudi i ostale tradicionalne domaće slastice poput međimurske gibanice, zlevanke, orahnjače, makovnjače i štrudle. Sve mijesi ručno, a kako bi se kupci u to i uvjerili, odlučila je veliki limeni stol postaviti u izlog.

– Htjela sam da ljudi vide da nemam što skrivati, a smatram i da se s godinama gubi tradicija ručne izrade. Stalno netko stoji pred izlogom i promatra me, ali ne smeta mi to, dapače, lijepo je. Žene znaju ulaziti i pitati me kada ću razvlačiti tijesto za štrukle jer žele gledati kako to radim, a možda nekome dam i ideju da napravi nešto slično – kaže.

Da bi otvorila vlastiti obrt, dodaje, valjalo je položiti i majstorski ispit, a diplomu joj je lani u srpnju dodijelila Hrvatska obrtnička komora. U međuvremena je položila i ispit iz radne pedagogije kako bi zanatu učila i buduće naraštaje, što će joj, napominje, dobro doći jer, iako radi tek mjesec dana, ne stiže sve sama.

– Već sam zaposlila jednu kolegicu, a trebat će nam još nekoliko ruku jer ne stignemo pratiti potražnju. I sada nam se stvaraju velike gužve, a još većina nije ni otkrila da smo ovdje – govori 54-godišnja slastičarka kojoj u pokretanju obrta najviše pomogao suprug Ivica, bez čije bi podrške, priznaje, vrlo vjerojatno odustala na samom početku.

Ljubav prema pečenju domaćih slastica, kaže, naslijedila je od bake koju je od malih nogu promatrala dok je mijesila i razvlačila razna tijesta, no većinu recepata i trikova kroz godine je svladala sama.

– Danas mi je žao kaj se baki nisam više motala oko fertuna. Ali i to što sam samouka ima neke prednosti jer s godinama sam došla i do nekih svojih recepata. U izradi se, dakako, držim tradicije, ali sam i ponosna što danas kupcima mogu, između ostalog, ponuditi štrukle rađene prema mojoj recepturi – ističe.

Mogu se kupiti i za doma

Recept ne otkriva, no od "pomagača", kaže, koristi tek elektroničku miješalicu te rezač kako bi svaki komad bio jednake veličine, a tijekom izrade važe i tijesto i nadjeve kako nitko od kupaca ne bi ostao zakinut. Dnevno, dodaje, ispeče više od 100 štrukli, odnosno šest plehova po 25 komada. Vrata njezina lokala svakog se dana otvaraju u devet sati, no gazdarica Snježana onamo stiže već oko pet kako bi do početka radnog vremena sve bilo spremno te kako bi čim otvori kupce namamila mirisom svježe pečenih delicija.

Na jelovniku su dvije varijante štrukli, pečeni koji stoje dva eura po komadu te kuhani za koje ćete izdvojiti 1,80 eura. Jedu se, dakako, s nogu, no želite li se svježe pečenim štruklama počastiti kod kuće, u ponudi su i sirovi štrukli. Porcija od dva komada stoji 1,90 eura, a sve što trebate napraviti jest zapeći ih u pećnici. Tražena je i zlevanka, tradicionalna međimurska delicija koja se u slanoj varijanti nudi za 1,70 eura, a slatku ćete platiti deset centi više.

Mirisom privlači i domaća štrudla od jabuka koje komad stoji 1,60 eura, a deset centi više izdvojit ćete za komad prigorske perice, odnosno loparke koja je nekada u Prigorju slovila kao neizbježna svadbena slastica. U ponudi je i rudarska greblica koje komad stoji 1,80 eura, pita od jabuka deset je centi manje, a dobro se prodaju i klasici poput orahnjače pakirane po 450 grama, što ćete platiti sedam eura. Za istu količinu makovnjače izdvojit ćete euro više, a tu je i rogačica za pet eura.

Uskoro će u ponudu, najavljuje, uvrstiti i neke novitete poput slavnih salenjaka, pite od jogurta te štrudle od višnje, no tehniku, kaže, neće mijenjati jer ne planira odustati od tradicionalne ručne izrade slastica. Njezin lokal "Štrukli To Go" možete posjetiti svaki dan od devet do 18 sati, subotom do 13, a nedjeljom je zatvoren.

