Novinarka Večernjaka isprobala je tečaj trčanja za početnike: 'Htjela sam odustati već na vježbama zagrijavanja, ali...'

Osjećat ćete se i izgledati bolje, poboljšati samopoštovanje, koža će vam blistati, postura se popraviti, koljena i srce ojačati, smanjit će vam se rizik od razvitka dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti, poboljšati kvaliteta sna, izdržljivost, fokus i koncentracija...

Najvažnija je redovitost

Ovo su samo neki od benefita trčanja, tjelesne aktivnosti kojom se bavi sve više Zagrepčana. Onu drugu polovinu, u koju spada i autorica ovih redaka, nikakvi benefiti nisu mogli uvjeriti da navuče tenisice i otisne se u takvu avanturu jer smatraju da im trčanje jednostavno nije suđeno. Takvi poput mene uglavnom se bave sjedilačkim poslovima, pravilnu tehniku trčanja nikad nisu svladali pa su katkad u zanosnom trku bili predmet sprdnje šulkolega na satovima tjelesnoga u osnovnoj i srednjoj školiA baš za tu sortu treninge je osmislila Trčaona, mala škola za početnike u trčanju i nordijskom hodanju.

Prošle su subote najavili besplatan trening za početnike. Proljeće se bliži, a naslage s trbuha prikupljene blagdanskim 'treningom' neumjerenosti u jelu i piću ne tope se željenom brzinom pa sam iskopala stare tenisice i trenirku, došla na savski nasip kod Boćarskog doma i okušala se u tom lijenčinama omraženom sportu. Nije počelo obećavajuće. Probleme s kondicijom, nekoordinacijom pokreta i općom nerazgibanošću osjetila sam već prilikom vježbi zagrijavanja. Kada sam pomislila odustati, da se više ne sramotim, ohrabrio me trener Leon.

– Svi u početku misle da je trčanje zahtjevno, no vidim u tebi potencijal polumaratonke – kazao mi je. Pomislila sam da me zafrkava, no onda mi je ispričao kako je i njegova majka bila sličnog stava. Nikada se trčanjem nije bavila, no nakon što ju je nagovorio da počne i redovito trenira, sada trči polumaratone i veseli se svakoj novoj utrci. Moram priznati da me s tom poučnom pričom prilično motivirao pa sam ostatak vježbi odradila s novom dozom entuzijazma. Naučila sam i kako se ruke dok trčite trebaju držati kao da nosite dva sladoleda u kornetu, brada mora biti uspravna, ramena opuštena i jedva sam čekala da počnemo. Trčali smo minutu, minutu hodali i uz tek poneki puf i pant, iza mene je bio moj prvi otrčani kilometar, nakon čega sam završne vježbe istezanja napravila vješto poput kakve balerine.

– Eto vidiš, mislila si da si antitalent, a bez problema si otrčala kilometar. Ljudi imaju krivi stav prema trčanju. Ne trče godinama, a onda najednom odluče otrčati pet kilometara i normalno je da ne uspiju pa odustanu. Najvažnija je redovitost. Ako budeš trčala triput tjedno, nećeš imati problema – čestita mi i Leon. Moj me mali trijumf osokolio pa sam odlučila da ću doći i na ostale treninge. Prvi je 11. ožujka u 18 sati, također na savskom nasipu kraj klupica kod Boćarskog doma, a članarina iznosi 29,2 eura mjesečno uz popuste za godišnje članarine.

Besplatno i ove subote

Trčaona je najveći projekt društva Aktivan život, pojašnjava voditeljica komunikacija Dijana Bisaku.

– Naši treninzi u trčanju i nordijskom hodanju osmišljeni su za ljude koji su u potrazi za dodatnom rekreacijom, a besplatni služe tome da zainteresirani upoznaju trenere, osjete atmosferu, pitaju što ih zanima, isprobaju tehnike te odluče je li to za njih ili ne – navodi D. Bisaku. Idući je besplatni trening u subotu 2. ožujka u 11 sati na dvjema lokacijama, u parku Maksimir i na savskom nasipu. Interesom su, dodaje, zadovoljni, a svake godina imaju sve više polaznika.

– Trčanje je visoko intenzivna aktivnost i samim time jest zahtjevno, no na radionicama Trčaone to nije tako. Kreće se polako, uče se vježbe i tehnike trčanja i disanja. Nakon toga se trči minutu, s minutom hodanja, a ciljevi se s vremenom pomiču do stupnja kada se već može trčati pola sata u komadu, a onda i 60 minuta. Kada se to svlada, kreću pripreme za utrke – objašnjava filozofiju Trčaone.

Za one koji su skloniji hodanju, idealni su tečajevi nordijskog hodanja sa štapovima. Intenzitet je nešto niži nego kod trčanja, a za razliku od 'običnog' hodanja jačim tempom, štapovi pomažu u tome da se aktivira gornji dio tijela.

– Tjelesne aktivnosti poput ove utječu na zdravlje, preveniraju moderne bolesti poput dijabetesa, visokog krvnog tlaka i problema s leđima, a s time se manje-više svi susrećemo – poručuje za kraj Dijana. Treninzi su od 11. ožujka tri puta tjedno, na nasipu ponedjeljkom, srijedom i petkom, u Maksimiru utorkom, četvrtkom i subotom, preko tjedna od 18 sati, subotom od 11, a članarina je 29,2 eura, uz popust na godišnju. Zbilja vrijedi pokušati, provjerili smo.