Novi vrtić u Čučerju je tu, ali već pola godine stoji prazan

Zidovi su pokrečeni, stolarija montirana, a bijela fasada već se odavno osušila. Novoizgrađeni objekt na Čučerskoj cesti koji bi trebao biti novi vrtić za šezdesetak tamošnjih mališana otvoren je trebao biti još u listopadu, no do danas još uvijek zjapi prazan. A zašto? Nitko ne zna.

Upitan tehnički pregled

Krenuti treba još od početka, odnosno od 2013. godine, kad se prvi put spominjala gradnja dječjeg vrtića u ovom naselju u Gornjoj Dubravi. Godinama je poznato da je itekako prijeko potreban, posebno kad se uzme da tamošnja djeca dane trenutačno provode po odgojnim ustanovama u Oporovcu, Miroševcu, Novoselcu, pa i Gračanima. Gradska četvrt Gornja Dubrava, pod koju Čučerje spada, te je godine zato zaključila da je krajnje vrijeme da se taj projekt i realizira.

– No, kako se radi o kapitalnoj investiciji koju si četvrt ne može priuštiti, stavili smo to na popis projekata koje treba financirati Grad Zagreb – prepričava vijećnik u gradskoj četvrti Davor Gabud, i sam stanovnik Čučerja. Da bi ubrzala postupak, četvrt je iz svog proračuna izdvojila sredstva za pripremne radove – geotehničke elaborate, građevinsku dozvolu, pripremu terena, betoniranje temelja... To je bilo 2018. godine, a godinu dana poslije Grad je započeo i samu izgradnju vrtića.

– Radovi su počeli u listopadu 2019. i dan im je rok završetka do listopada 2020. godine. Kad sam poslao vijećničko pitanje prošle godine, rečeno mi je da sve ide prema rasporedu i da će biti gotovo na vrijeme. Pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje najavio je i na radiju da će na jesen djeca moći u novi vrtić – kaže dalje Gabud. No, listopad je došao i prošao, a vrtić još uvijek nije bio otvoren, iako je sama građevina dotad već bila dovršena. Stanovnici, od kojih su neki propustili rokove za upis u druge vrtiće jer su namjeravali svoju djecu poslati u ovaj novi, tim su razvojem događaja ostali itekako neugodno iznenađeni.

– Svakog mjeseca govorili su nam da će otvorenje početkom sljedećeg mjeseca, no novi bi mjesec došao, a ništa se ne bi promijenilo. Ravnateljica je i sama na kraju rekla da više ni sama ne zna kad će na kraju otvoriti. Plinski priključak stigao je tek u veljači, dakle četiri mjeseca nakon obećanog otvorenja, što znači da se čak i s tim kasnilo – prepričava Gabud. I tako cijeli projekt sada stoji na mjestu jer je na gradilištu više nema radnika, ali nema ni djece.

– Na vratima trenutačno stoji obavijest od 15. ožujka da su tehničari za telekomunikaciju došli spojiti telefon, ali da nisu zatekli nikoga. To znači da već neko vrijeme nitko nije bio ondje – kaže Gabud. Zašto se onda već gotovo šest mjeseci čeka na otvorenje ovog vrtića, koji će raditi kao područni objekt Dječjeg vrtića Kolibri iz Oporovca, Gabud kaže da ne zna.

– Na sjednici Vijeća gradske četvrti u veljači, šef komunalnih akcija rekao nam je da je vrtić prošao na tehničkom pregledu, pa ne znam što bi moglo odugovlačiti otvorenje – objašnjava nam Gabud, a u potrazi za informacijama obratili smo se i samom šefu gradske četvrti Damiru Onišku koji nam je pak odvratio da, ukratko, nema pojma, ali da je čuo da objekt ipak nije prošao na tehničkom pregledu zbog navodnih kvarova na dječjim sanitarijama.

– Nemamo službene i točne informacije o tome zašto vrtić još nije otvoren. Ono što znam jest da mi trenutačno obavljamo radove na cesti oko vrtića da bismo osigurali pristup roditeljima kad budu ostavljali djecu na čuvanje – kaže nam Oniško. Je li vrtić trebao biti otvoren još lani u listopadu te ako jest, zašto nije, upitali smo i gradsku upravu, a od Ureda za prostorno uređenje te izgradnju stigao je prilično štur odgovor, koji prenosimo u cijelosti.

Radovi od 7,1 milijun kuna

– U povodu vašeg upita, obavještavamo vas da je Grad Zagreb s izvođačem radova sklopio Ugovor o izgradnji Dječjeg vrtića Čučerje. Otvorenje vrtića se očekuje tijekom travnja ove godine, a vrijednost ugovorenih radova za izgradnju iznosi 7,157.381,55 kn bez PDV-a – kažu u uredu pročelnika Dinka Bilića. Je li, u konačnici, vrtić prošao na tehničkom pregledu, upitali smo i same izvođače radova, tvrtku Tekton gradnja, no oni su nam samo ukratko rekli da nisu ovlašteni davati informacije o ovom projektu.