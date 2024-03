Novi potres u Zagrebu: 'Osjetio se jak udarac, kao eksplozija'

U večernjim satima petka, oko 20:45, Zagreb je pogodio novi potres, javlja EMSC, koji dodaje da je jačina potresa bila 2,4 po Richteru. Iako u prvim trenucima nije bila poznata sama magnituda, na aplikaciji EMSC-a u roku od 10-ak minuta javilo se više desetaka uznemirenih građana.

"Ovo je fino streslo", "Jako se zatreslo i protutnjalo kroz kuću", "Tutnjava, dosta se zdrmalo", "Samo kratko podhrtavanje i tutanj", "Osjetio se jak udarac, kao eksplozija", pišu komentatori. Potres su osjetili i čitatelji Večernjeg lista. "Kratko je trajao, nije bio dugačak, ali se osjetila tutnjava. Nije se ništa micalo po stanu", kazala nam je mlada Zagrepčanka.

Eyewitnesses reported shaking in #Croatia 2 min ago (local time 20:36:47)⚠

At present, we have no seismic data confirming this crowdsourced detection.❗

More info soon! pic.twitter.com/Tux3PGuGNu